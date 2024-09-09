Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kepengen Jogging Okezone Kembali Digelar, Dapat Sambutan Antusias dari Peserta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:14 WIB
Kepengen Jogging Okezone Kembali Digelar, Dapat Sambutan Antusias dari Peserta
Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com di CFD Jakarta. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Acara jogging bersama Okezone.com yang bertajuk ‘Kepengen Jogging’ kembali mendapat sambutan antusias. Kegiatan ini pun diharapkan bisa terus berlanjut dan makin meriah.

Peserta Kepengen Jogging Okezone sekaligus Pemimpin Redaksi Trijaya FM, Gaib Maruto Sigit, mengungkapkan bahwa acara jogging kali ini lebih meriah. Jogging pun terasa lebih menarik karena dilakukan bersama-sama.

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

"Saya gabung tiap 2 minggu sekali juga, karena teman-teman Okezone luar biasa karena kalau lari sendiri enggak enak, kalau lari bareng-bareng kan mantap," ungkap Gaib saat ditemui di CFD Jakarta, Minggu 8 September 2024.

Menurut penyiar radio Trijaya FM itu, acara Kepengen Jogging Okezone ini sudah berhasil mengajak ratusan peserta. Para peserta sendiri jogging bersama hingga Bundaran Hotel Indonesia.

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

"Tadi ada ya ratusan lah bareng temen-temen, tapi terpencar karena saya duluan paling sisa 30 gitu," ucap Gaib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement