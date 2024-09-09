Kepengen Jogging Okezone Kembali Digelar, Dapat Sambutan Antusias dari Peserta

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com di CFD Jakarta. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Acara jogging bersama Okezone.com yang bertajuk ‘Kepengen Jogging’ kembali mendapat sambutan antusias. Kegiatan ini pun diharapkan bisa terus berlanjut dan makin meriah.

Peserta Kepengen Jogging Okezone sekaligus Pemimpin Redaksi Trijaya FM, Gaib Maruto Sigit, mengungkapkan bahwa acara jogging kali ini lebih meriah. Jogging pun terasa lebih menarik karena dilakukan bersama-sama.

"Saya gabung tiap 2 minggu sekali juga, karena teman-teman Okezone luar biasa karena kalau lari sendiri enggak enak, kalau lari bareng-bareng kan mantap," ungkap Gaib saat ditemui di CFD Jakarta, Minggu 8 September 2024.

Menurut penyiar radio Trijaya FM itu, acara Kepengen Jogging Okezone ini sudah berhasil mengajak ratusan peserta. Para peserta sendiri jogging bersama hingga Bundaran Hotel Indonesia.

"Tadi ada ya ratusan lah bareng temen-temen, tapi terpencar karena saya duluan paling sisa 30 gitu," ucap Gaib.