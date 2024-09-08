Biodata dan Agama Daud Yordan, Anggota DPD RI 2024-2029 yang Hancurkan Petinju Argentina Leonardo Hernan Carizzo

BIODATA dan Agama Daud Yordan, Anggota DPRD RI 2024-2029 yang hancurkan petinju Argentina, Leonardo Hernan Carrizo menarik untuk dibahas. Daud Yordan baru saja berhasil mengalahkan Hernan Carrizo pada event bertajuk Laga di Khatulistiwa.

Kedua petarung saling berhadapan di GOR Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (7/9/2024) pukul 21.00 WIB. Daud Yordan keluar sebagai pemenang usai memukul jatuh Carrizo di ronde kesembilan.

Hasil ini membuat Daud Yordan berhak memenangkan memperebutkan gelar dunia badan tinju IBA pada kelas ringan super. Kemenangna ini menjadi spesial bagi Daud Yordan sebab sekaligus menandai comebacknya ke ring tinju setelah terakhir bertarung pada Juli 2022 lalu.

Nama Daud Yordan sudah dikenal luas sebagai salah satu petinju kelas dunia yang mengharumkan nama Indonesia. Sementara itu, di luar ring tinju Daud Cino Yordan baru saja menorehkan pencapaian baru dalam hidupnya. Dia terpilih sebagai anggota DPD RI pada pemilihan 2024.

Perjalanan Daud dalam dunia tinju dimulai dari dasar yang sederhana. Latihan keras, dedikasi, dan semangat tak tergoyahkan membawanya ke puncak karier sebagai petinju kelas dunia.