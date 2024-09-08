Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Biodata dan Agama Daud Yordan, Anggota DPD RI 2024-2029 yang Hancurkan Petinju Argentina Leonardo Hernan Carizzo

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |00:00 WIB
Biodata dan Agama Daud Yordan, Anggota DPD RI 2024-2029 yang Hancurkan Petinju Argentina Leonardo Hernan Carizzo
Berikut biodata dan agama Daud Yordan (Foto: Instagram/Daudyordanreal)
A
A
A

BIODATA dan Agama Daud Yordan, Anggota DPRD RI 2024-2029 yang hancurkan petinju Argentina, Leonardo Hernan Carrizo menarik untuk dibahas. Daud Yordan baru saja berhasil mengalahkan Hernan Carrizo pada event bertajuk Laga di Khatulistiwa.

Kedua petarung saling berhadapan di GOR Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (7/9/2024) pukul 21.00 WIB. Daud Yordan keluar sebagai pemenang usai memukul jatuh Carrizo di ronde kesembilan.

Hasil ini membuat Daud Yordan berhak memenangkan memperebutkan gelar dunia badan tinju IBA pada kelas ringan super. Kemenangna ini menjadi spesial bagi Daud Yordan sebab sekaligus menandai comebacknya ke ring tinju setelah terakhir bertarung pada Juli 2022 lalu.

Nama Daud Yordan sudah dikenal luas sebagai salah satu petinju kelas dunia yang mengharumkan nama Indonesia. Sementara itu, di luar ring tinju Daud Cino Yordan baru saja menorehkan pencapaian baru dalam hidupnya. Dia terpilih sebagai anggota DPD RI pada pemilihan 2024.

Perjalanan Daud dalam dunia tinju dimulai dari dasar yang sederhana. Latihan keras, dedikasi, dan semangat tak tergoyahkan membawanya ke puncak karier sebagai petinju kelas dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189499/hs_fighting_championship-ZCxc_large.jpg
HS Fighting Championship: Malam Pertarungan Para Bintang, Tonton Eksklusif Mulai Rp29.000 di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188426/iba_world_mens_boxing_championship_2025-mMwq_large.jpg
Link Live Streaming IBA World Mens Boxing Championship 2025 di Vision+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement