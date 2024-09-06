Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadapi Petinju Argentina, Daud Yordan Sudah Siapkan Strategi untuk Menang

Uun Yuniar , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |06:12 WIB
Hadapi Petinju Argentina, Daud Yordan Sudah Siapkan Strategi untuk Menang
Petinju Indonesia, Daud Yordan bakal hadapi wakil Argentina, Hernan Leandro. (Foto:
A
A
A

PONTIANAK Petinju dunia asal Indonesia, Daud Yordan siap naik ring laga dalam pertarungan bertajuk Laga di Khatulistiwa, pada Sabtu 7 September 2024. Ia pun sudah menyiapkan strategi agar bisa menang mudah atas lawannya nanti.

Daud Yordan, petinju yang dikenal dengan julukan populer 'Cino' kini memiliki julukan baru, yaitu boxing senator, berkat keberhasilannya lolos ke DPD RI pada pemilu 2024. Setelah vacum 2 tahun terakhir, Daud Yordan kali ini akan kembali naik ring lagi.

Berlangsung di GOR Terpadu Ayani, Pontianak, Kalimantan Barat, pertarungan ini akan memperebutkan gelar dunia badan tinju IBA pada kelas ringan super. Pada pertarungan tersebut, Daud ditantang petinju asal Buenos Aires, Argentina, Hernan Leandro Carrizo.

Petinju asal Argentina merupakan lawan yang kuat untuk Daud Yordan. Sebab Hernan memiliki catatan rekor 18 kali menang dan 1 kali kalah.

Petinuju Indonesia, Daud Yordan

Sedangkan Daud sudah mengoleksi 42 kemenangan dengan 4 kali kalah. Bertarung dengan gaya orthodox, Daud Yordan adalah petinju dengan gelar juara IBO asia pasifik, yang didapatkan usai mengandaskan petinju Amerika Serikat, Frankie Archuleta pada 2011 silam.

Jelang melawan Hernan, Daud yordan mengaku sudah melalui masa persiapan dengan program-program yang telah disiapkan tim pelatih. Persiapan dilakukan di sasana tinju di Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat.

“Kami sudah menyelesaikan kurang lebih 3 bulan kepelatihan di Kayong Utara. Pada saat ini hanya berlatih ringan bersama teman-teman, tim, pelatih. Sambil menunggu timbang badan,” kata Daud Yordan, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Jumat (6/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189499/hs_fighting_championship-ZCxc_large.jpg
HS Fighting Championship: Malam Pertarungan Para Bintang, Tonton Eksklusif Mulai Rp29.000 di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188426/iba_world_mens_boxing_championship_2025-mMwq_large.jpg
Link Live Streaming IBA World Mens Boxing Championship 2025 di Vision+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement