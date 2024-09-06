Hadapi Petinju Argentina, Daud Yordan Sudah Siapkan Strategi untuk Menang

PONTIANAK – Petinju dunia asal Indonesia, Daud Yordan siap naik ring laga dalam pertarungan bertajuk Laga di Khatulistiwa, pada Sabtu 7 September 2024. Ia pun sudah menyiapkan strategi agar bisa menang mudah atas lawannya nanti.

Daud Yordan, petinju yang dikenal dengan julukan populer 'Cino' kini memiliki julukan baru, yaitu boxing senator, berkat keberhasilannya lolos ke DPD RI pada pemilu 2024. Setelah vacum 2 tahun terakhir, Daud Yordan kali ini akan kembali naik ring lagi.

Berlangsung di GOR Terpadu Ayani, Pontianak, Kalimantan Barat, pertarungan ini akan memperebutkan gelar dunia badan tinju IBA pada kelas ringan super. Pada pertarungan tersebut, Daud ditantang petinju asal Buenos Aires, Argentina, Hernan Leandro Carrizo.

Petinju asal Argentina merupakan lawan yang kuat untuk Daud Yordan. Sebab Hernan memiliki catatan rekor 18 kali menang dan 1 kali kalah.

Sedangkan Daud sudah mengoleksi 42 kemenangan dengan 4 kali kalah. Bertarung dengan gaya orthodox, Daud Yordan adalah petinju dengan gelar juara IBO asia pasifik, yang didapatkan usai mengandaskan petinju Amerika Serikat, Frankie Archuleta pada 2011 silam.

Jelang melawan Hernan, Daud yordan mengaku sudah melalui masa persiapan dengan program-program yang telah disiapkan tim pelatih. Persiapan dilakukan di sasana tinju di Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat.

“Kami sudah menyelesaikan kurang lebih 3 bulan kepelatihan di Kayong Utara. Pada saat ini hanya berlatih ringan bersama teman-teman, tim, pelatih. Sambil menunggu timbang badan,” kata Daud Yordan, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Jumat (6/9/2024).