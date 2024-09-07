Pertarungan Mike Tyson vs Jake Paul Dikhawatirkan Hanya Jadi Parodi Tinju

PROMOTOR tinju, Eddie Hearn, khawatir duel Mike Tyson vs Jake Paul hanya akan jadi parodi tinju semata. Padahal, duel ini sebenarnya sangat dinantikan para penggemar tinju dunia.

Ya, legenda tinju Amerika Serikat, Mike Tyson, akan kembali naik ring tinju. Dia akan melawan Jake Paul di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, pada 15 November 2024.

Duel Jake Paul melawan Mike Tyson ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2024. Tetapi, pertarungan itu harus ditunda.

Kini, setelah mendapat tanggal pasti, penampilan Mike Tyson tentunya dinantikan karena akan bertarung di usia yang sudah tak muda lagi. Legenda tinju itu sudah berumur 58 tahun saat ini.

Meski disambut antusias, ada kekhawatiran jelang duel tersebut. Menghadapi lawan yang jauh leih muda, yakni terpaut hingga 31 tahun lebih muda, Mike Tyson dikhawatirkan hanya akan menghadapi parodi tinju semata. Sebab, Hearn memahami pertarungan itu dari perspektif bisnis.

"Saya rasa tidak ada satu pun petinju yang benar-benar menginginkan pertarungan ini terjadi," ujar Hearn, dilansir dari Talksport, Sabtu (7/9/2024).

"Jadi, mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, mereka melihatnya dari angka-angka, mereka mencari sensasi dan saya mengerti itu. Saya mengerti bahwa pertunjukan aneh ini mungkin akan menghasilkan angka-angka yang bagus,” lanjutnya.