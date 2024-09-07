Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 7 September 2024 Pukul 08.00 WIB: Jawa Barat Masih di Puncak, Sumatera Utara Tembus 5 Besar!

Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: KONI Jawa Barat)

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sabtu 7 September 2024 pukul 08.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Kontingen Jawa Barat yang berhasil menambah pundi-pundi medalinya makin tak tersentuh di puncak.

Ya, ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024 terus berlanjut. Sejumlah kontingen berhasil menambah pundi-pundi medalinya. Hal itu turut dirasakan oleh Jawa Barat.

Kontingen Jawa Barat total sudah meraih 31 medali saat ini. Rinciannya, ada 10 emas, 10 perak, dan 11 perunggu. Pencapaian ini membuat mereka makin kukuh di posisi pertama.

Posisi kedua sendiri diisi oleh Jawa Timur. Mereka total memperoleh 24 medali, dengan rincian ada 9 emas, 5 perak, dan 10 perunggu.

Beralih ke urutan ketiga, ada Lampung yang sudah meraih 14 medali. Rinciannya, ada 7 emas, 5 perak, dan 2 perunggu.

Perubahan terjadi di posisi keempat. Tuan rumah, Sumatera Utara kini berhasil merangsek ke posisi lima besar. Mereka ada di urutan keempat usai meraih 7 emas dan 2 perunggu.

Sementara DKI Jakarta, mereka tergeser ke urutan lima pada klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Total, ada 26 medali yang sudah diraih DKI Jakarta, dengan rincian 6 emas, 14 perak, dan 6 perunggu.