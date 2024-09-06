Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat 6 September 2024 Pukul 17.00 WIB: Di Puncak, Jawa Barat Asapi Jawa Timur

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat 6 September 2024 pukul 17.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Jawa Barat masih ada di puncak klasemen saat ini, dengan mengasapi Jawa Timur yang mengekor di posisi kedua.

Ya, Jawa Barat masih memimpin klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Mereka belum tersentuh usai mengoleksi total 29 medali saat ini.

Kontingen Jawa Barat sejauh ini sudah mengoleksi 9 medali emas. Selain itu, ada 10 medali perak dan 10 perunggu yang sudah diraih.

Jawa Barat kini dipepet ketat Jawa Timur yang menempati posisi kedua. Jawa Timur total meraih 22 medali dengan rincian 9 emas, 4 perak, dan 9 perunggu.

Beralih ke posisi ketiga, ada Lampung yang Sudha meraih total 14 medali. Rinciannya, ada 7 medali emas, 5 perak, dan 2 perunggu yang sudah diraih.

Lampung dipepet ketat DKI Jakarta yang sudah meraih 6 emas, 13 perak, dan 6 perunggu. Posisi lima besar di klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 dilengkapi oleh Riau yang sudah meraih 6 emas, 4 perak, dan 3 perunggu.

Pundi-pundi medali kontingen peserta PON XXI Aceh-Sumut 2024 pun bisa terus bertambah. Sebab, gelaran PON XXI Aceh-Sumut 2024 masih terus berlanjut.