Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat 6 September 2024 Pukul 17.00 WIB: Di Puncak, Jawa Barat Asapi Jawa Timur

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |17:54 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat 6 September 2024 Pukul 17.00 WIB: Di Puncak, Jawa Barat Asapi Jawa Timur
Eko Yuli Irawan raih medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/@konijatim)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jumat 6 September 2024 pukul 17.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Jawa Barat masih ada di puncak klasemen saat ini, dengan mengasapi Jawa Timur yang mengekor di posisi kedua.

Ya, Jawa Barat masih memimpin klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024. Mereka belum tersentuh usai mengoleksi total 29 medali saat ini.

Rahmat Erwin Abdullah

Kontingen Jawa Barat sejauh ini sudah mengoleksi 9 medali emas. Selain itu, ada 10 medali perak dan 10 perunggu yang sudah diraih.

Jawa Barat kini dipepet ketat Jawa Timur yang menempati posisi kedua. Jawa Timur total meraih 22 medali dengan rincian 9 emas, 4 perak, dan 9 perunggu.

Beralih ke posisi ketiga, ada Lampung yang Sudha meraih total 14 medali. Rinciannya, ada 7 medali emas, 5 perak, dan 2 perunggu yang sudah diraih.

Lampung dipepet ketat DKI Jakarta yang sudah meraih 6 emas, 13 perak, dan 6 perunggu. Posisi lima besar di klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 dilengkapi oleh Riau yang sudah meraih 6 emas, 4 perak, dan 3 perunggu.

Pundi-pundi medali kontingen peserta PON XXI Aceh-Sumut 2024 pun bisa terus bertambah. Sebab, gelaran PON XXI Aceh-Sumut 2024 masih terus berlanjut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement