Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kompak, Eko Yuli dan Rahmat Erwin Raih Medali Emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |10:43 WIB
Kompak, Eko Yuli dan Rahmat Erwin Raih Medali Emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024!
Eko Yuli Irawan raih medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/@konijatim)
A
A
A

BANDA ACEH – Lifter andalan Timnas Indonesia, Eko Yuli Iriawan dan Rahmat Erwin Abdullah, kompak ukir prestasi gemilang di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024. Mereka membawa pulang medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Eko Yuli dan Rahmat Erwin memastikan diri meraih medali emas usai tampil apik dalam pertandingan yang digelar di GOR Seramoe, Banda Aceh, Kamis, 5 September 2024. Eko Yuli turun di kelas 67 kg putra.

Eko Yuli Irawan

Di kelas itu, Eko mampu membawa pulang medali emas untuk Kontingen Jawa Timur. Dia menjadi yang terbaik setelah membukukan total angkatan di angka 309 kg.

Hasil itu didapat usai lifter berusia 35 tahun tersebut membukukan angkatan snatch seberat 138 kg. Sementara pada angkatan clean and jerk, Eko Yuli mengangkat beban seberat 171 kg.

Tak hanya menang, Eko Yuli juga berhasil memecahkan rekornya sendiri untuk angkatan clean and jerk yang diraihnya pada PON 2021. Kala itu, dia melakukannya di angka 170 kg.

Eko Yuli mengalahkan M Nur Fuad asal Jawa Barat yang mengoleksi total angkatan sebesar 287 kg. Kemudian, medali perunggu didapat Harjianto dari Lampung dengan total angkatan 168 kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/43/3067642/kerja-keras-panitia-pb-pon-xxi-aceh-sumut-2024-diapresiasi-pj-gubernur-agus-fatoni-bteDFXvayF.jpg
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement