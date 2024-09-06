Kompak, Eko Yuli dan Rahmat Erwin Raih Medali Emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024!

BANDA ACEH – Lifter andalan Timnas Indonesia, Eko Yuli Iriawan dan Rahmat Erwin Abdullah, kompak ukir prestasi gemilang di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) 2024. Mereka membawa pulang medali emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Eko Yuli dan Rahmat Erwin memastikan diri meraih medali emas usai tampil apik dalam pertandingan yang digelar di GOR Seramoe, Banda Aceh, Kamis, 5 September 2024. Eko Yuli turun di kelas 67 kg putra.

Di kelas itu, Eko mampu membawa pulang medali emas untuk Kontingen Jawa Timur. Dia menjadi yang terbaik setelah membukukan total angkatan di angka 309 kg.

Hasil itu didapat usai lifter berusia 35 tahun tersebut membukukan angkatan snatch seberat 138 kg. Sementara pada angkatan clean and jerk, Eko Yuli mengangkat beban seberat 171 kg.

Tak hanya menang, Eko Yuli juga berhasil memecahkan rekornya sendiri untuk angkatan clean and jerk yang diraihnya pada PON 2021. Kala itu, dia melakukannya di angka 170 kg.

Eko Yuli mengalahkan M Nur Fuad asal Jawa Barat yang mengoleksi total angkatan sebesar 287 kg. Kemudian, medali perunggu didapat Harjianto dari Lampung dengan total angkatan 168 kg.