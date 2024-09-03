Comeback, Daud Yordan Siap Pukul KO Petinju Argentina Hernan Leandro Carrizo

JAKARTA – Petinju asal Indonesia, Daud Yordan, bakal comeback naik ring dengan melawan petinju Argentina, yakni Hernan Leandro Carrizo. Jelang duel itu, Daud Yordan siap jawab keraguan.

Daud Yordan bahkan optimis bisa meraih hasil manis. Dia tebar ancaman ke lawan dengan menyatakan bakal membuktikan dirinya masih jadi sosok petinju tangguh dengan akan memukul KO lawannya, yakni Hernan Leandro Carrizo.

“Ini bukan pertandingan terakhir saya, tetapi permulaan setelah hampir 2 tahun vakum karena kesibukan saya di politik,” kata Daud, dilansir dari keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (3/9/2024).

Duel Daud Yordan vs Hernan Leandro Carrizo akan digelar di GOR Ayani, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 7 September 2024 pukul 18.30 WIB. Pertandingan yang bertajuk “Laga di Khatulistiwa” ini akan memperebutkan gelar dunia badan tinju IBA pada kelas ringan super.

Pada pertarungan kali ini, Daud ditantang petinju asal Buenos Aires, Argenina, Hernan Leandro Carrizo yang punya catatan rekor 18 kali menang (8 KO), dan 1 kali kalah. Daud sendiri sudah mengoleksi 42 kemenangan (30 KO), dan 4 kali kalah.

Carrizo merupakan petinju pengganti dari lawan sebelumnya yang seharusnya dihadapi Daud Yordan, yaitu Juan Hernan Leal. Tetapi, lawan itu mundur dan berakhir pensiun karena cedera yang cukup serius pada kepala di saat persiapan untuk pertandingan ini.

Jelang duel itu, Daud Yordan sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin lewat program-program yang telah disiapkan tim pelatih. Persiapan dilakukan di sasana tinjunya di Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat.

“Pontianak merupakan rumah saya. Ini merupakan ucapan syukur saya ke masyarakat Kalimantan Barat yang telah mengamanahkan saya sebagai menjadi senator atau wakil daerah yang duduk di DPD RI,” ujar Daud.