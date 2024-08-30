Kisah Pebulu Tangkis Berdarah China yang Rela 3 Kali Pindah Negara demi Bulu Tangkis

Pebulu tangkis berdarah China, Beiwen Zhang, tiga kali berganti negara demi bulu tangkis (Foto: Instagram/@beiwenzhang)

KISAH pebulu tangkis berdarah China yang rela tiga kali pindah negara demi bulu tangkis menarik untuk diulas. Sosok tersebut adalah Zhang Bei Wen atau Beiwen Zhang!

Cerita pebulu tangkis satu ini cukup menarik. Zhang diketahui lahir pada 12 Juli 1990 di Anshan, China.

Saat kecil, tubuh Zhang begitu mudah terkena penyakit. Ia menderita trakeitis atau penyakit saluran trakea. Kondisi itu membuatnya harus bolak-balik rumah sakit untuk mendapat perawatan.

Kedua orangtuanya sempat begitu putus asa dengan kondisi Zhang. Namun, sang ibu lalu mendesak putri kecilnya untuk rutin berolahraga agar tubuhnya lebih sehat.

Singkat cerita, Zhang jatuh cinta dengan bulu tangkis. Ia menekuni olahraga tepok bulu itu sejak berusia tujuh tahun hingga kini.

Setelah beranjak remaja dan dewasa, Zhang merasa tubuhnya semakin kuat berkat bulu tangkis. Ia memutuskan untuk berprofesi sebagai pebulu tangkis profesional.

Sayangnya, Zhang harus keluar dari China untuk melanjutkan kariernya. Ia lalu pindah ke Singapura pada 2004. Di sana, kariernya melesat bahkan sempat masuk skuad tim nasional bulu tangkis Negeri Singa.