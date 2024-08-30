Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Berdarah China yang Rela 3 Kali Pindah Negara demi Bulu Tangkis

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |09:19 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Berdarah China yang Rela 3 Kali Pindah Negara demi Bulu Tangkis
Pebulu tangkis berdarah China, Beiwen Zhang, tiga kali berganti negara demi bulu tangkis (Foto: Instagram/@beiwenzhang)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis berdarah China yang rela tiga kali pindah negara demi bulu tangkis menarik untuk diulas. Sosok tersebut adalah Zhang Bei Wen atau Beiwen Zhang!

Cerita pebulu tangkis satu ini cukup menarik. Zhang diketahui lahir pada 12 Juli 1990 di Anshan, China.

Ilustrasi bulu tangkis

Saat kecil, tubuh Zhang begitu mudah terkena penyakit. Ia menderita trakeitis atau penyakit saluran trakea. Kondisi itu membuatnya harus bolak-balik rumah sakit untuk mendapat perawatan.

Kedua orangtuanya sempat begitu putus asa dengan kondisi Zhang. Namun, sang ibu lalu mendesak putri kecilnya untuk rutin berolahraga agar tubuhnya lebih sehat.

Singkat cerita, Zhang jatuh cinta dengan bulu tangkis. Ia menekuni olahraga tepok bulu itu sejak berusia tujuh tahun hingga kini.

Setelah beranjak remaja dan dewasa, Zhang merasa tubuhnya semakin kuat berkat bulu tangkis. Ia memutuskan untuk berprofesi sebagai pebulu tangkis profesional.

Sayangnya, Zhang harus keluar dari China untuk melanjutkan kariernya. Ia lalu pindah ke Singapura pada 2004. Di sana, kariernya melesat bahkan sempat masuk skuad tim nasional bulu tangkis Negeri Singa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement