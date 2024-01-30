Cerita Setyaldi Putra Wibowo, Pelatih Asal Indonesia di Balik Keganasan Brian Yang Kalahkan Anthony Ginting di Semifinal Indonesia Masters 2024

CERITA Setyaldi Putra Wibowo, pelatih asal Indonesia di balik keganasan Brian Yang kalahkan Anthony Sinisuka Ginting di semifinal Indonesia Masters 2024 menarik dikulik. Sebab, usai laga itu, sosok Setyaldi Putra Wibowo langsung ramai disorot.

Ya, tunggal putra Kanada, Brian Yang, mencuri perhatian publik setelah tampil sensasional di ajang Indonesia Masters 2024 pada pekan lalu. Dia berhasil mengalahkan bintang-bintang dunia hingga bisa mencapai partai puncak.

Pada babak 32 besar, pemain ranking 24 dunia tersebut membungkam Li Shi Feng, yang merupakan unggulan kedua. Dia mengalahkan lawannya yang berpaspor China itu dengan skor 21-18, 14-21 dan 23-21.

Kemudian, Brian Yang kembali membuat salah satu jagoan bulu tangkis dunia pulang kampung di babak perempatfinal. Dia mengalahkan bintang Malaysia, Lee Zii Jia, dengan kemenangan 21-14 di gim pertama, sebelum akhirnya sang lawan mundur di gim kedua akibat keracunan makanan.

Bahkan, Brian Yang sukses mempermalukan tunggal putra nomor satu Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, di semifinal. Lewat pertarungan ketat selama tiga gim, pebulu tangkis berusia 22 tahun itu menang dramatis atas pemain ranking empat dunia itu dengan skor 13-21, 21-17, dan 21-19.

Sayangnya, Brian Yang harus puas menjadi runner up di turnamen Super 500 itu. Pasalnya, dia tumbang di partai final saat berjumpa dengan wakil Denmark, Anders Antonsen, lewat laga yang tak kalah sengit yang berakhir dengan skor 21-18, 13-21 dan 18-21.

Namun siapa sangka, ternyata ada sosok pelatih asal Indonesia di balik penampilan cemerlang Brian di Istora Senayan, Jakarta. Dia adalah Setyaldi Putra Wibowo, yang merupakan mantan pemain Pelatnas PBSI yang seangkatan dengan Ginting.

Selepas mendampingi Brian Yang, Setyaldi menceritakan kisahnya kepada awak media. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah melatih Brian selama setahun belakangan dan cukup senang dengan peningkatan yang dibuat oleh muridnya itu saat ini.

“Saya baru start melatih Brian ini kurang lebih satu tahunan. Jadi, di sini cukup senang melihat progress dia, cukup cepat karena dalam setahun ini saya latih dia, hasilnya ada progress lah. Ada kemajuan yang besar untuk dia. Harapannya dia bisa dapat kepercayaan diri dari turnamen ini untuk turnamen-turnamen selanjutnya,” kata Setyaldi.