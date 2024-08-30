Lebih Pilih Marc Marquez di MotoGP 2025, Davide Tardozzi Minta Maaf ke Jorge Martin

BOLOGNA – Manager Ducati Corse, Davide Tardozzi, membongkar penyebab lebih pilih Marc Marquez naik ke tim pabrikan di MotoGP 2025. Tardozzi sampai meminta maaf juga ke Jorge Martin.

Setelah balapan MotoGP Italia 2024 di Sirkuit Mugello selesai digelar, kejutan transfer pembalap dimulai. Aprilia mengawalinya dengan mengumumkan kedatangan Martin untuk tim pabrikan mereka mulai tahun depan.

Beberapa hari kemudian, Ducati meresmikan Marquez sebagai pembalap baru tim pabrikan Borgo Panigale. Drama perebutan tempat kedua di kursi Ducati Lenovo pun berakhir sejak itu.

Seperti diketahui, ketika Marquez hijrah ke Gresini Ducati di MotoGP 2024, rumor bahwa dirinya mengincar promosi ke tim pabrikan Ducati langsung mencuat. Di sisi lain, Martin yang sudah bertahun-tahun berseragam Pramac Ducati, sangat mendambakan posisi itu.

Saking inginnya naik ke tim pabrikan Ducati, Martin sampai mengancam pindah ke tim pabrikan lain pada musim depan. Hal itu siap dilakukan Martin jika tak menjadi rekan setim Francesco Bagnaia.

Tardozzi pun mengungkapkan bahwa The Baby Alien -julukan Marquez- lebih dipilih untuk promosi ke tim pabrikan Ducati berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Meski begitu, dia tak memungkiri bahwa Martin juga sangat layak mendapatkannya sehingga keputusan itu sangat sulit untuk dibuat.

“Jelas Martin pantas mendapat tempat ini, tapi kami mengambil keputusan berdasarkan data yang kami kumpulkan. Keputusan itu sangat sulit bagi kami setelah berdiskusi selama berminggu-minggu,” kata Tardozzi dalam podcast Ducati Diaries, yang dilansir dari Speedweek, Jumat (30/8/2024).

“Di Mugello, kami harus membuat pilihan. Saya minta maaf untuk Martin, dia layak mendapatkan tempat ini sama seperti Marc, tapi kami harus mengambil keputusan,” tambahnya.