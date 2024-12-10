Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |02:02 WIB
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

SOSOK ini jadi alasan Marc Marquez mau gabung ke Ducati di MotoGP. Ia adalah General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna.

Ya, Marquez membuat keputusan besar dalam kariernya pada tahun lalu. Setelah 11 musim bersama Repsol Honda, dia hengkang ke Gresini Ducati agar bersaing lagi di papan atas usai tim pabrikan Jepang itu tak mampu memberikan motor terbaik untuknya lagi.

Marc Marquez

Marquez pun berhasil membuktikan dirinya belum habis di MotoGP 2024. Dalam musim debutnya dengan Gresini Ducati, dia finis di tempat ketiga klasemen dengan torehan tiga kemenangan balapan utama yang mengakhiri paceklik podium pertamanya dalam lebih dari 1.000 hari.

Marquez pun mengungkapkan bahwa salah satu sosok yang membuatnya mau hijrah ke Gresini Ducati adalah Dall’Igna. Kata dia, mereka berdua saling jujur satu sama lain sehingga tahu apa yang mereka inginkan satu sama lain.

“Tahun lalu, dia adalah salah satu orang pertama yang saya hubungi karena saya tahu bahwa tanpa persetujuannya, hal itu tidak masuk akal. Suatu hubungan dimulai dengan baik jika kedua belah pihak jujur,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Selasa (10/12/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093677/terancam-bangkut-hingga-tinggalkan-motogp-ktm-bakal-diselamatkan-lewis-hamilton-P5DBebgWOK.jpg
Terancam Bangkrut hingga Tinggalkan MotoGP, KTM Bakal Diselamatkan Lewis Hamilton?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement