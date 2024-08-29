Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Usung Tema Run Edu Care, UGM Trail Run 2024 Digelar di Lereng Merapi

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |06:59 WIB
Usung Tema Run Edu Care, UGM Trail Run 2024 Digelar di Lereng Merapi
UGM Trail Run 2024 bakal digelar di lereng gunung merapi (Foto: Yohanes Demo/MPI)
A
A
A

PENGURUS pusat keluarga alumni Gadjah Mada (Kagama) kembali menggelar event UGM Trail Run 2024. Bertempat di lereng Gunung Merapi, Karang Pramuka, Kaliurang, Sleman UGM Trail Run mengusung tema 'Run Edu Care'

Event lari ini adalah ajang tahunan yang digelar oleh komunitas Kagama Lari Untuk Berbagi (KLUB) dengan dukungan Universitas Gadjah Mada. Acara ini juga menjadi salah satu rangka peringatan Dies Natalis UGM ke-75.

Ketua Panitia UGM Trail Run 2024, Budhi Rahyono mengatakan, kegiatan dengan tema Run Edu Care ini tidak hanya menjadi ajang berlari namun juga sebagai kegiatan untuk memberikan edukasi terkait Gunung Merapi sebagai salah satu gunung berapi teraktif di dunia.

"Bagi masyarakat Yogyakarta, Gunung Merapi menjadi simbol bahwa manusia dapat berdampingan dengan gunung berapi aktif. Kita ingin memberikan pemahaman, ketika ada resiko bencana kita harus melakukan mitigasi," kata saat konferensi pers, Rabu (28/08/2024).

Selain itu, kata dia, sesuai dengan tema tersebut, tujuan utama UGM Trail Run adalah mengajak para alumni untuk berbagi kebaikan. Dimana, hasil dari kegiatan tersebut akan ditujukan untuk beasiswa pendidikan.

Kegiatan utama ini juga mengajak pihak Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) untuk memberikan edukasi seputar konservasi ekosistem lingkungan Gunung Merapi.

"Kami sangat antusias untuk menyambut para pelari dari seluruh penjuru untuk merasakan pengalaman unik berlari sambil menikmati keindahan alam Gunung Merapi dan hangatnya keramahtamahan Yogyakarta," ucapnya.

Halaman:
1 2
