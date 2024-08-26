Advertisement
SPORT LAIN

Paralimpiade Paris 2024: Tak Kaget dengan Cuaca di Prancis, Khalimatus Sadiyah Siap Berikan yang Terbaik

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |06:00 WIB
Paralimpiade Paris 2024: Tak Kaget dengan Cuaca di Prancis, Khalimatus Sadiyah Siap Berikan yang Terbaik
Atlet para bulu tangkis Indonesia, Khalimatus Sadiyah. (Foto: Kemenpora)
PARIS – Atlet para bulu tangkis Indonesia, Khalimatus Sadiyah tak mengalami masalah mengenai kondisi cuaca di Prancis jelang Paralimpiade Paris 2024. Karena itu, Khalimatus bisa fokus mempersiapkan diri agar bisa memberikan yang terbaik di ajang tersebut.

Rombongan besar kontingen Indonesia yang akan mentas di Paralimpiade 2024, termasuk sembilan atlet para bulutangkis, sudah tiba di Paris pada tengah pekan lalu. Setibanya di Negeri Menara Eiffel, mereka pun mulai berlatih di lapangan latihan yang disediakan panitia.

Khalimatus yang masuk dalam rombongan tersebut pun mengaku tak kesulitan menjalani adaptasi di Paris. Kata dia, udara sejuk di sana mengingatkannya dengan daerah wisata Tawangmanu di Jawa Tengah.

"Adaptasi awal ini aman semuanya. Cuaca di Paris hampir sama seperti ketika di Tawangmangu," kata Khalimatus Sadiyah, dilansir dari rilis NPC Indonesia, Minggu (25/8/2024).

Khalimatus Sadiyah

Sampai saat ini, Tim Para Bulutangkis Indonesia masih menunggu jadwal untuk menjajal venue pertandingan di Paris Arena II. Setiap kontingen diberi kesempatan satu hari untuk mencoba lapangan pertandingan sebelum mulai bertanding pada Rabu (28/8/2024).

"Kita baru warming up saja, karena belum mencoba lapangan. Jadi kita masih belum tahu (kondisi venue)," jelas atlet berusia 24 tahun itu.

Halaman:
1 2
