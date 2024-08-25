Kisah Miris Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Namanya Dihapus Gara-Gara Diminta Mengalah di Olimpiade

KISAH miris Ye Zhaoying, rival Susy Susanti yang namanya dihapus gara-gara diminta mengalah di Olimpiade, menarik untuk diulas. Sebab, sang atlet kini hidup dalam pengasingan.

Bersama Susy, namanya kerap bersaing dengan legenda bulu tangkis wanita lainnya, Bang Soo-hyun dari Korea Selatan. Bulu tangkis putri mencapai era keemasannya kala itu.

Sepanjang kariernya, Ye sukses mendulang segudang prestasi bergengsi. Sebut saja seperti merebut gelar juara dunia 1995 dan 1997, Indonesia Open 1992 dan 1993, All England, Kejuaraan Asia (1992, 1994, 1995, 1998 dan 1999).

Selain itu, Ye juga pernah meraih medali perunggu Olimpiade Sydney 2000. Akan tetapi, prestasi tersebut menjadi awal dari masa kelam dalam hidupnya sebagai pebulu tangkis China.

Sebab, Ye secara gamblang mengaku sempat diancam dan minta sengaja kalah saat melawan kompatriotnya, Gong Zhichao, di semifinal Olimpiade 2000. Itu atas perintah Li Yongbo selaku pelatih kepala tim bulu tangkis China, dan Tang Xueha sebagai pelatih kepala tunggal putri.

Ye diperintah untuk sengaja kalah saat berhadapan dengan Gong agar rekan senegaranya itu bisa lolos ke babak final dan mengalahkan Camilla Martin. Namun, ia sempat mencoba melawan kecurangan rezim tersebut.

Nahasnya, usaha Ye untuk mendapatkan keadilan justru berujung petaka yang membuat namanya harus dihapus dari sejarah bulu tangkis China. Tak hanya itu, namanya sudah tidak bisa dicari di jagat maya Tiongkok seperti Baidu (google-nya China).