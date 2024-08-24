Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pasangan Pebulu Tangkis Indonesia yang Berstatus Suami Istri, Nomor 1 Pengantin Emas Olimpiade!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |17:06 WIB
3 Pasangan Pebulu Tangkis Indonesia yang Berstatus Suami Istri, Nomor 1 Pengantin Emas Olimpiade!
Alan Budi Kusuma dan Susy Susanti. (Foto: Instagram)
A
A
A

3 pasangan pebulu tangkis Indonesia yang berstatus suami istri menarik diulas. Salah satunya ada pengantin emas Olimpiade.

Ya, sejumlah pebulu tangkis Indonesia terlibat hubungan spesial dengan rekan seprofesinya. Bukan hanya sekadar berpacaran, hubungan mereka bahkan ada yang berlanjut ke jenjang pernikahan. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pasangan pebulu tangkis Indonesia yang berstatus suami istri:

3. Andrei Adistia dan Maria Febe

Andrei Adistia dan Maria Febe

Salah satu pasangan pebulu tangkis Indonesia yang berstatus suami istri adalah Andrei Adistia dan Maria Febe. Pasangan ini pernah bermain bersama di sektor ganda campuran. Hal itu terjadi usai keduanya menikah pada Oktober 2017.

Andrei Adistia dan Maria Febe debut sebagai suami istri pasangan ganda campuran di Singapore International Series 2018. Hingga kini, pasangan itu kerap jadi sorotan para pencinta bulu tangkis.

2. Mohamad Arif Abdul Latif dan Rusydina Antardayu

Mohamad Arif Abdul Latif dan Rusydina Antardayu

Di urutan kedua, ada Mohamad Arif Abdul Latif dan Rusydina Antardayu. Pasangan yang satu ini beda negara.

Mohamad Arif Abdul Latif diketahui merupakan warga negara Malaysia. Sementara Rusydina Antardayu, merupakan pebulu tangkis Indonesia. Keduanya sudah bermain di ganda campuran sejak masih pacaran. Hubungan mereka berlanjut ke jenjang pernikahan pada 14 September 2019.

Halaman:
1 2
