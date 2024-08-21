Paralimpiade Paris 2024: Pelatih Para Bulu Tangkis Indonesia Pastikan Anak Asuhnya Siap Tampil Maksimal

PELATIH kepala para bulu tangkis Indonesia, Jarot Hernowo, memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur di Paralimpiade Paris 2024. Jarot optimistis para bulu tangkis Indonesia bisa menjaga tradisi medali emas.

Para bulu tangkis menjadi satu dari sepuluh cabang olahraga yang akan diikuti kontingen Indonesia pada Paralimpiade Paris 2024. Terdapat sembilan atlet yang sukses mendapat tiket untuk berlaga di pesta olahraga bergengsi sejagat raya itu.

Diketahui, rombongan atlet para bulu tangkis Indonesia akan berangkat bersama rombongan besar kontingen Indonesia pada hari ini, Selasa (20/8). Sementara, cabang olahraga para bulu tangkis mulai dipertandingkan pada 28 Agustus 2024 mendatang.

Menatap ajang itu, Jarot menyampaikan bahwa Leani Ratri Oktila cs dalam kondisi siap untuk bertanding. Adaptasi cuaca diyakini tak akan sulit karena anak asuhnya sudah sering bertanding di Eropa.

"Kami sudah dapat slot jadwal untuk latihan. Kami manfaatkan satu hari itu untuk berlatih lima sesi, dari mulai pagi, siang, sore, petang dan malam. Latihan itu fokusnya untuk adaptasi," ungkap Jarot dalam rilis NPC Indonesia..

Jarot optimis tradisi medali emas akan berlanjut di Paralimpiade Paris 2024, meski nomor ganda putri SL3 - SU5 dihapus. Dia melihat potensi besar dari sembilan atletnya, khususnya yang bertanding di nomor ganda campuran.