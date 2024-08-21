Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Paralimpiade Paris 2024: Pelatih Para Bulu Tangkis Indonesia Pastikan Anak Asuhnya Siap Tampil Maksimal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |00:01 WIB
Paralimpiade Paris 2024: Pelatih Para Bulu Tangkis Indonesia Pastikan Anak Asuhnya Siap Tampil Maksimal
Tim Parabulutangkis Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

PELATIH kepala para bulu tangkis Indonesia, Jarot Hernowo, memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur di Paralimpiade Paris 2024. Jarot optimistis para bulu tangkis Indonesia bisa menjaga tradisi medali emas.

Para bulu tangkis menjadi satu dari sepuluh cabang olahraga yang akan diikuti kontingen Indonesia pada Paralimpiade Paris 2024. Terdapat sembilan atlet yang sukses mendapat tiket untuk berlaga di pesta olahraga bergengsi sejagat raya itu.

 

Diketahui, rombongan atlet para bulu tangkis Indonesia akan berangkat bersama rombongan besar kontingen Indonesia pada hari ini, Selasa (20/8). Sementara, cabang olahraga para bulu tangkis mulai dipertandingkan pada 28 Agustus 2024 mendatang.

Menatap ajang itu, Jarot menyampaikan bahwa Leani Ratri Oktila cs dalam kondisi siap untuk bertanding. Adaptasi cuaca diyakini tak akan sulit karena anak asuhnya sudah sering bertanding di Eropa.

 BACA JUGA:

"Kami sudah dapat slot jadwal untuk latihan. Kami manfaatkan satu hari itu untuk berlatih lima sesi, dari mulai pagi, siang, sore, petang dan malam. Latihan itu fokusnya untuk adaptasi," ungkap Jarot dalam rilis NPC Indonesia..

Jarot optimis tradisi medali emas akan berlanjut di Paralimpiade Paris 2024, meski nomor ganda putri SL3 - SU5 dihapus. Dia melihat potensi besar dari sembilan atletnya, khususnya yang bertanding di nomor ganda campuran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/43/3062005/tak-hanya-bonus-tambahan-menpora-dito-ariotedjo-janji-bantu-kebutuhan-olahraga-paralimpik-usai-paralimpiade-paris-2024-H6jbbgbhZ9.jpg
Tak Hanya Bonus Tambahan, Menpora Dito Ariotedjo Janji Bantu Kebutuhan Olahraga Paralimpik Usai Paralimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061680/segini-rincian-bonus-peraih-medali-paralimpiade-paris-2024-dari-presiden-jokowi-atlet-raih-emas-dapat-rp6-miliar-7gl05EHIny.jpg
Segini Rincian Bonus Peraih Medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi: Atlet Raih Emas Dapat Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061338/tim-paralimpiade-indonesia-bawa-pulang-14-medali-dari-3-cabor-menpora-ri-ingin-lebih-8622XqUUnO.jpeg
Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/43/3061190/bawa-pulang-14-medali-dari-paralimpiade-paris-2024-atlet-indonesia-disambut-hangat-di-tanah-air-f2eHrMIE5k.jpg
Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060295/klasemen-akhir-perolehan-medali-paralimpiade-paris-2024-kalah-dari-malaysia-indonesia-finis-di-atas-vietnam-FPhYt6tsaL.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024: Kalah dari Malaysia, Indonesia Finis di atas Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060286/paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-bicara-raihan-medali-perak-yang-tak-terduga-wYDxtVyyls.jpg
Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Bicara Raihan Medali Perak yang Tak Terduga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement