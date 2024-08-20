Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Peparnas XVII Solo 2024: 20 Cabor Dipertandingkan, Bakal Jadi Miniatur ASEAN Para Games 2025!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |01:06 WIB
Peparnas XVII Solo 2024: 20 Cabor Dipertandingkan, Bakal Jadi Miniatur ASEAN Para Games 2025!
Peparnas XVII Solo 2024 siap digelar. (Foto: Peparnas)
A
A
A

SOLO – Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024 akan digelar di Kota Solo, 6-13 Oktober 2024. Mempertandingkan 20 cabang olahraga, National Paralympic Committee (NPC) Indonesia menyebut Peparnas XVII 2024 akan jadi miniatur ASEAN Para Games 2025.

Ya, Peparnas XVII sudah dipastikan bergeser dari Kota Medan ke Kota Solo. Ajang ini ditandai dengan berkumpulnya para delegasi dalam acara Chef de Mission (CdM) Seminar pada 15-17 Agustus 2024.

Peparnas XVII Solo 2024

Para delegasi ini datang dari 34 provinsi yang akan mengikuti Peparnas XVII Tahun 2024. Sekretaris Pelaksana Peparnas XVII, Rima Ferdianto, menjelaskan rencana yang disusun pada Peparnas XVII di Kota Solo.

Sebanyak 20 cabang olahraga ini sengaja dipilih untuk mencari atlet baru yang bisa diandalkan pada ASEAN Para Games 2025 di Thailand, 20-26 Januari 2026. Indonesia membidik gelar juara umum di Negeri Gajah Putih -julukan Thailand.

"Thailand ingin merebut medali dari cabang olahraga yang Indonesia tidak familier, tetapi memang cabor-cabor tersebut masuk Paralimpiade, makanya kita harus mempersiapkan dari sekarang," kata Rima Ferdianto dalam rilis NPC Indonesia, Sabtu 17 Agustus 2024.

Cara ini sudah dilakukan pada Peparnas XVI Tahun 2021 di Papua. Indonesia sukses menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 di Kamboja karena mendapatkan banyak atlet potensial dari Peparnas XVI di Papua.

"Atlet hasil Peparnas selalu membuat kita biasa juara umum, karena regenerasi dari Peparnas benar-benar banyak sekali. Harapannya bisa terulang di Peparnas tahun ini. Kita ingin mendapatkan medali dari cabor unggulan Thailand," tutur Rima.

PB Peparnas berencana membuka lebih dari 700 nomor pertandingan pada Peparnas XVII Tahun 2024 di Kota Solo. Technical handbook menjadi yang paling ditunggu pada acara CdM Seminar Peparnas XVII.

"Technical Handbook ini akan menjelaskan cabang olahraga dan nomor-nomor yang akan dipertandingkan. Setelah mendapatkan nomor yang dipertandingkan, para pengurus akan mendaftarkan atlet sesuai nomor-nomor tersebut," papar Rima.

Halaman:
1 2
