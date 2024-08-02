Angela Tanoesoedibjo Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Satgas PON-Peparnas 2024, Partai Perindo: Anak Muda Terbaik Bangsa

JAKARTA – Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Satgas PON-Peparnas 2024. Fungsionaris Partai Perindo, Effendi Syahputra, menilai keputusan tersebut sudah tepat.

Effendi mengatakan, ada tiga poin utama di balik penunjukkan Dito dan Angela. Pertama, kedua tokoh yang ditunjuk adalah anggota kabinet termuda, anak muda dan sangat luar biasa, etos kerja dan energi kerja mereka selama ini di kabinet tentu diperlukan.

Sebab, dua event sport penting nasional ini memerlukan energi dan stamina besar untuk mengawal serta memastikan semua agenda berjalan lancar sesuai harapan dan ekspektasi masyarakat.

“Kedua, saya menilai kolaborasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata adalah sebuah sinergi berkesinambungan selama ini, karena tidak bisa dipungkiri event-event olahraga kini kerap dan erat punya kaitan kuat dengan kepariwisataan,” kata Effendi, Jumat (2/8/2024).

“Bayangkan, maraknya event motor sport, marathon, run, diving, treking dan lain-lain kerap sekali dihubungkan di paket wisata, sehingga di PON dan Peparnas nanti sektor pariwisata juga harus memaksimalkan perannya untuk mencapai target-target Kementerian Pariwisata tentunya," sambung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga itu.

“Ketiga, tentu inilah bukti bijaknya seorang presiden dengan memberi amanah tugas berat ini kepada dua orang muda ini,” tukas Effendi.