Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Angela Tanoesoedibjo Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Satgas PON-Peparnas 2024, Partai Perindo: Anak Muda Terbaik Bangsa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |16:18 WIB
Angela Tanoesoedibjo Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Satgas PON-Peparnas 2024, Partai Perindo: Anak Muda Terbaik Bangsa
Angela Tanoesoedibjo ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas PON-Peparnas 2024 (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Ketua Satgas PON-Peparnas 2024. Fungsionaris Partai Perindo, Effendi Syahputra, menilai keputusan tersebut sudah tepat.

Effendi mengatakan, ada tiga poin utama di balik penunjukkan Dito dan Angela. Pertama, kedua tokoh yang ditunjuk adalah anggota kabinet termuda, anak muda dan sangat luar biasa, etos kerja dan energi kerja mereka selama ini di kabinet tentu diperlukan.

Menpora RI Dito Ariotedjo dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

Sebab, dua event sport penting nasional ini memerlukan energi dan stamina besar untuk mengawal serta memastikan semua agenda berjalan lancar sesuai harapan dan ekspektasi masyarakat.

“Kedua, saya menilai kolaborasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata adalah sebuah sinergi berkesinambungan selama ini, karena tidak bisa dipungkiri event-event olahraga kini kerap dan erat punya kaitan kuat dengan kepariwisataan,” kata Effendi, Jumat (2/8/2024).

“Bayangkan, maraknya event motor sport, marathon, run, diving, treking dan lain-lain kerap sekali dihubungkan di paket wisata, sehingga di PON dan Peparnas nanti sektor pariwisata juga harus memaksimalkan perannya untuk mencapai target-target Kementerian Pariwisata tentunya," sambung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga itu.

“Ketiga, tentu inilah bukti bijaknya seorang presiden dengan memberi amanah tugas berat ini kepada dua orang muda ini,” tukas Effendi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3182086/rizki_juniansyah-ZMt6_large.jpg
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777/rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3181024/gstm_menuntut_membatalkan_hasil_munaslub_psti_dibatalkan_okezone-cQJG_large.jpg
Kantor Kemenpora Didemo Siang Ini, Tuntut Batalkan Hasil Munaslub PB PSTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement