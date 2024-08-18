Waketum Perbasi Aceh Sambut Positif AMANAH Cup 2024 yang Digelar Meriah

WAKIL Ketua Umum (Waketum) Perbasi Aceh, Nawalul Faizin, menyambut positif digelarnya Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH) Cup 2024. Ia menilai, AMANAH Cup 2024 yang melangsungkan olahraga futsal dan basket ini dapat menyalurkan minat dan bakat pemuda Aceh.

“Kegiatan AMANAH ini sangat bermanfaat bagi anak-anak SMA. AMANAH merangkul anak-anak muda di Aceh,” ujar Nawalul Faizin.

(Waketum Perbasi Aceh sambut positif digelarnya AMANAH Cup 2024. (Foto: Perbasi Aceh)

Ia juga optimis dengan perkembangan olahraga basket di Aceh melalui kegiatan AMANAH Cup 2024. “Saya merasa untuk potensi olahraga, khususnya basket di Aceh akan lebih bagus dan kualitas pemainnya baik ke depan. Acara ini juga membuat aktivitas anak muda menjadi positif dan bisa menghindari judi online maupun narkoba,” tegasnya.

Kegiatan Amanah diharapkan tidak hanya memajukan olahraga basket di Aceh tetapi juga berperan dalam membentuk karakter generasi muda yang lebih baik dan sehat.

"AMANAH Cup 2024 memberikan kesempatan emas bagi anak-anak muda Aceh untuk mengasah kemampuan mereka. Program ini adalah langkah awal penting dalam menyiapkan bibit atlet berkualitas," sambung Nawalul Faizin.

Sementara itu, Pelatih Tim Futsal SMAN 7 Banda Aceh, Roki Alfajri Putra, mengungkapkan antusiasmenya terhadap AMANAH Cup 2024.

“Kegiatan hari ini pastinya seru karena ramai suporternya. Terus, untuk (turnamen) buatan AMANAH ini lebih bagus karena mendukung semua suporter-suporter untuk dibolehkan hadir,” kata Roki Alfajri Putra.