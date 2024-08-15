Berprestasi di Kancah Internasional, Mohammad Ahsan, Witan Sulaeman hingga Rizky Ridho Jadi Inspirasi Masyarakat akan Nilai Nasionalisme

JAKARTA – Bintang-bintang olahraga Indonesia membintangi iklan viral di media sosial yang mendapatkan pujian dari netizen. Mereka adalah legenda bulutangkis, Mohammad Ahsan, serta jagoan sepakbola, Witan Sulaeman dan Rizki Ridho.

Adapun iklan yang viral tersebut adalah iklan terbaru dari Le Minerale. Mengusung tema nasionalisme dalam momen perayaan kemerdekaan Indonesia, iklan tersebut membangkitkan semangat cinta tanah air melalui dukungan pada prestasi anak bangsa.

Penampilan Ahsan, Witan dan Ridho, yang telah terbukti berprestasi di kancah nasional dan internasional, membuat iklan tersebut terlihat berusaha menginspirasi masyarakat akan nilai nasionalisme.

Selain itu, ada pula talenta-talenta terbaik Tanah Air lainnya, seperti Mischka Devon, yang mengharumkan nama Indonesia di kancah Olimpiade Matematika dan Sains. Kemudian ada pula Putri Ariani, penyanyi berbakat Indonesia yang pernah masuk ajang internasional.

Berkat mengangkat bakat-bakat hebat tersebut, iklan terbaru Le Minerale pun viral di berbagai platform media sosial, termasuk Instagram, di mana banyak akun dengan followers ratusan ribu hingga jutaan turut membicarakannya.

Dukungan netizen terhadap iklan ini di Instagram terus mengalir. Di unggahan Instagram @ctd.insider, akun @gilangspurnama mengungkapkan kebanggaannya dengan komentar, "Local pride." Le Minerale tampaknya berhasil mewakili rasa cinta terhadap tanah air serta apresiasi terhadap generasi-generasi muda Indonesia yang telah mengukir prestasi.