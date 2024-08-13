JAKARTA – Minggu ini, Vision+ kembali menghadirkan berbagai tayangan olahraga menarik yang akan memuaskan para penggemar sports di Indonesia. Salah satu yang paling dinantikan adalah balap motor paling bergengsi, MotoGP Motorrad Grand Prix von Österreich, yang akan menjadi sorotan utama. Akses berbagai pertandingan olahraga lainnya dengan klik di sini. Berikut adalah jadwal tayangan sports di Vision+ yang tidak boleh Anda lewatkan:
Senin, 12 Agustus 2024
Tourde Pologne
Cycling Tour De Pologne 2024
17:20 | LIVE | Stage 1
Selasa, 13 Agustus 2024
Liga Futsal Nusantara 2024
10:00 | LIVE | Match 1
12:00 | LIVE | Match 2
14:00 | LIVE | Match 3
16:00 | LIVE | Match 4
Tourde Pologne
Cycling Tour De Pologne 2024
18:20 | LIVE | Stage 2
Saudi Super Cup
23:00 | LIVE | Al Hilal vs Al Ahli - Semi Finals
Rabu, 14 Agustus 2024
Liga Futsal Nusantara 2024
10:00 | LIVE | Match 1
12:00 | LIVE | Match 2
14:00 | LIVE | Match 3
16:00 | LIVE | Match 4
Major League Baseball 2024
08:40 | LIVE | Pittsburgh Pirates vs San Diego Padres
Tourde Pologne
Cycling Tour De Pologne 2024
17:10 | LIVE | Stage 3