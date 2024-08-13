Pertarungan Panas di Red Bull Ring Dimulai Pekan Ini! Simak Tayangan Olahraga di Vision+

JAKARTA – Minggu ini, Vision+ kembali menghadirkan berbagai tayangan olahraga menarik yang akan memuaskan para penggemar sports di Indonesia. Salah satu yang paling dinantikan adalah balap motor paling bergengsi, MotoGP Motorrad Grand Prix von Österreich, yang akan menjadi sorotan utama. Akses berbagai pertandingan olahraga lainnya dengan klik di sini. Berikut adalah jadwal tayangan sports di Vision+ yang tidak boleh Anda lewatkan:

Senin, 12 Agustus 2024

Tourde Pologne

Cycling Tour De Pologne 2024

17:20 | LIVE | Stage 1

Selasa, 13 Agustus 2024

Liga Futsal Nusantara 2024

10:00 | LIVE | Match 1

12:00 | LIVE | Match 2

14:00 | LIVE | Match 3

16:00 | LIVE | Match 4

Tourde Pologne

Cycling Tour De Pologne 2024

18:20 | LIVE | Stage 2

Saudi Super Cup

23:00 | LIVE | Al Hilal vs Al Ahli - Semi Finals

Rabu, 14 Agustus 2024

Liga Futsal Nusantara 2024

10:00 | LIVE | Match 1

12:00 | LIVE | Match 2

14:00 | LIVE | Match 3

16:00 | LIVE | Match 4

Major League Baseball 2024

08:40 | LIVE | Pittsburgh Pirates vs San Diego Padres

Tourde Pologne

Cycling Tour De Pologne 2024

17:10 | LIVE | Stage 3