HOME SPORTS NETTING

Saksikan Para Pebulu Tangkis Terbaik Dunia di Rangkaian Turnamen Bergengsi BWF Asian Tour 2024, Mulai 21 Agustus Sampai 22 September, Eksklusif hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:12 WIB
Saksikan Para Pebulu Tangkis Terbaik Dunia di Rangkaian Turnamen Bergengsi BWF Asian Tour 2024, Mulai 21 Agustus Sampai 22 September, Eksklusif hanya di iNews
Saksikan BWF World Tour 2024 di Asia hanya lewat iNews (Foto: iNews)
LIMA negara, yaitu Jepang, Korea, Taipei, Hong Kong, dan China, siap menjadi tuan rumah turnamen bergengsi Asian Tour 2024. Ajang ini akan menjadi panggung bagi para atlet bulu tangkis terbaik untuk bersaing memperebutkan gelar juara di berbagai turnamen BWF, yang berlangsung mulai 21 Agustus hingga 22 September 2024.

Turnamen pembuka dalam rangkaian Asian Tour 2024 adalah BWF Super 750 Japan Open, yang akan diadakan dari 21 hingga 25 Agustus 2024 di Arena Yokohama, Jepang. Prestasi terakhir Indonesia di ajang ini dicatat oleh ganda putra Marcus Gideon/Kevin Sanjaya, yang meraih gelar juara tiga kali berturut-turut pada 2017 hingga 2019.

Japan Open 2024

Setelah Japan Open, para elit bulu tangkis akan melanjutkan perjuangan mereka di BWF Super 500 Korean Open 2024 yang digelar di Mokpo Indoor Stadium, Mokpo City, Korea pada 29 Agustus hingga 1 September 2024. Korean Open ini akan menjadi kesempatan emas bagi para pemain untuk menambah poin peringkat dan menguji strategi menjelang turnamen-turnamen berikutnya.

Destinasi berikutnya adalah BWF Super 300 Taipei Open 2024, yang akan berlangsung pada 7 dan 8 September 2024. Meskipun hanya berlangsung selama dua hari, intensitas persaingan tetap akan sangat tinggi. Taipei Open sering kali menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda dan rising star yang siap menantang dominasi pemain senior.

