Hasil Final IBL 2024: Pelita Jaya Menang 82-70 atas Satria Muda, Lanjut ke Game 3

Pelita Jaya Bakrie Jakarta menang atas Satria Muda Pertamina Jakarta di game 2 Final IBL 2024 (Foto: IBL)

TANGERANG – Pelita Jaya Bakrie Jakarta sukses menang 82-70 atas Satria Muda Pertamina Jakarta pada Game 2 Final IBL 2024 di Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (3/8/2024) malam WIB. Alhasil, Final IBL 2024 akan memainkan game ketiga.

Jalannya Pertandingan





Pelita Jaya langsung menampilkan permainan agresif sejak awal pertandingan di kuarter pertama. Tim besutan Johannis Winar itu tak memberikan ruang bagi Satria Muda untuk melancarkan serangan balik.

Hasilnya, Brandon Jawato dan kolega berhasil menjauh pada awal pertandingan kuarter pertama. Terpantau, Pelita Jaya berulang kali sukses mencuri bola dari Satria Muda untuk melancarkan serangan balik.

Pada akhirnya, kuarter pertama berakhir untuk keunggulan Pelita Jaya atas Satria Muda dengan skor 17-12. Memasuki kuarter kedua, Satria Muda tidak mau membiarkan Pelita Jaya terus unggul.

Pasukan Youbel Sondakh membombardir pertahanan Pelita Jaya dengan serangan cepat. Akan tetapi, Jerome Beane dan kolega selalu berhasil melakukan blok dan melancarkan serangan balik.

Skema itu membuat Pelita Jaya unggul cukup jauh atas Satria Muda di kuarter kedua dengan skor 19-13. Secara keseluruhan, Pelita Jaya unggul sementara dengan skor 36-25. Walau begitu, Satria Muda mengamuk di akhir kuarter kedua.

Elgin Cook tampil luar biasa untuk membawa Satria Muda menyamakan kedudukan menjadi 19-19 di kuarter kedua. Akhirnya, set kedua berakhir dengan keunggulan Satria Muda atas Pelita Jaya 23-21.