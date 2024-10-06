Sikat Satria Muda di Game 2 Final IBL All Indonesian 2024, Ini Kunci Sukses Pelita Jaya

JAKARTA – Pelita Jaya Bakrie Jakarta menang atas Satria Muda Pertamina Jakarta di Game 2 babak final IBL All Indonesian 2024. Pelatih Pelita Jaya, Johannis Winar, pun beberkan kunci sukses timnya.

Setelah kalah pada Game 1, Pelita Jaya memulai pertandingan Game 2 kontra Satria Muda dengan cukup ketat pada Sabtu 5 Oktober 2024 malam WIB. Berlaga di Hall Basket Senayan, Jakarta, Pelita Jaya menang dengan skor 72-55.

Awalnya, kedua tim saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 15-15. Tetapi, tim asuhan Youbel Sondakh unggul 17-15 di akhir kuarter pertama.

Pada kuarter kedua, Pelita Jaya mengamuk. Sempat tertinggal 17-21, mereka mendapatkan 17 poin beruntun untuk membalikkan keadaan menjadi unggul 34-21.

Lewat aksi luar biasa dari Vincent Kosasih dan Muhamad Arighi, Pelita Jaya terus mendominasi di kuarter ketiga dengan keunggulan 58-35. Mereka pun terus tak terbendung di kuarter terakhir hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan 72-55 atas sang rival bebuyutan.

Ahang -sapaan Johannis Winar- pun menilai Pelita Jaya mampu mengevaluasi kesalahan yang mereka lakukan di Game 1 sehingga tampil jauh lebih baik di Game 2 ini. Salah satunya adalah meredam banyaknya offensive rebound yang dimiliki Satria Muda pada Game 1 lalu.

“Ya, Puji Tuhan kita bisa menang. Kenapa kita bisa menang? Karena dalam evaluasi kita, saya bilang kita harus lebih rapih memanfaatkan kekuatan kita,” kata Ahang dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu 5 Oktober 2024.

“Kita tidak bisa membiarkan lawan bisa offensive rebound (OR) sampai 23 (di Game 1). Kalau mereka OR-nya banyak, otomatis kita enggak bisa fast break kan, jadi kita amankan OR dan berhasil turun jauh dari 23 menjadi 14, kita melakukan tugas dengan baik di bagian itu,” imbuhnya.

“Kita juga bisa lihat kita kontrol fast break poin mereka, ibaratnya kemarin mereka fast break poinnya 21, dan malam ini kita bisa redam jadi 10. Jadi kita bisa kontrol apa yang bisa bikin kita lebih bagus lagi, itu yang bikin kita menang malam ini,” jelas Ahang.

Dalam pertandingan ini, Vincent Kosasih menjadi bintang bagi Pelita Jaya. Pemain Timnas Basket Indonesia itu mencatatkan 15 poin, enam rebound, dan dua assist.

Di kubu Satria Muda, sang jagoan Abraham Damar Grahita tak berkutik malam ini setelah pada Game 1 mendulang banyak poin. Dia sama sekali tak mampu menorehkan poin dari open play dan hanya bisa mendapatkan satu poin saja sepanjang Game 2 lewat free throw.