Hasil IBL All Indonesian 2024: Dewa United Huni Posisi 3 Usai Kalahkan Prawira Bandung

JAKARTA – Dewa United Banten berhasil mengamankan peringkat ketiga IBL All Indonesian 2024. Mereka sukses mengalahkan Prawira Harum Bandung dalam laga perebutan tempat ketiga dengan skor tipis 59-58.

Mentas di Hall Basket Senayan, Jakarta, Sabtu (5/10/2024) sore WIB, Dewa United memulai pertandingan dengan baik. Mereka mampu unggul 6-3 lebih dulu atas Prawira.

Namun, pertandingan berjalan sangat alot setelah itu karena kedua tim banyak membuang peluang mencetak angka. Bahkan, hingga semenit waktu tersisa skor masih imbang 6-6. Pada akhirnya, Prawira Bandung berhasil berbalik unggul 10-8 di akhir kuarter pertama.

Pada kuarter kedua, Dewa United bisa bermain lebih apik. Mereka menyerang dengan variasi serangan yang sulit diredam lawan. Alhasil, mereka bisa kembali memimpin 17-12.

Dominasi Dewa United terus berlanjut setelah itu. Mereka pun menutup kuarter kedua dengan keunggulan 23-16.

Pada awal kuarter ketiga, Prawira Bandung langsung mendapatkan tambahan tiga angka lewat lemparan Yudha Saputera yang membuat skor menjadi 19-23. Akan tetapi, mereka masih sulit menahan serangan lawan sehingga Dewa United bisa menjauh lagi dengan keunggulan 30-22.