Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Tak Mau Jadi Runner-up Lagi, Youbel Sondakh Tegaskan Satria Muda Bakal Juara IBL All Indonesian 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |21:29 WIB
Tak Mau Jadi Runner-up Lagi, Youbel Sondakh Tegaskan Satria Muda Bakal Juara IBL All Indonesian 2024
Satria Muda siap kalahkan Pelita Jaya di gim 2 final IBL All Indonesian 2024. (Foto: Instagram/satriamuda.id)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Satria Muda, Youbel Sondakh, tak mau kejadian final Indonesia Basketball League (IBL) 2024 terulang dan menjadikan timnya menjadi runner-up lagi. Karena itu, ia akan berusaha membantu Satria Muda agar dapat mengalahkan Pelita Jaya di gim kedua final IBL All Indonesian 2024.

Dengan mengunci kemenangan di gim pertama, Satria Muda memang sangat diunggulkan untuk menang di gim kedua nanti. Namun, kenangan final IBL 2024 sedikit menghantui pasukan Satria Muda.

Sekadar informasi, Satria Muda bermain sengit melawan Pelita Jaya di gim 1 final IBL All Indonesian 2024, yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024) kemarin. Tim polesan Youbel itu pada akhirnya mampu menutup pertandingan dengan skor kemenangan 80-76.

Kemenangan ini membuat Satria Muda hanya butuh mengunci satu kemenangan di game kedua final IBL All Indonesian 2024. Adapun laga selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada besok Sabtu (5/10/2024).

Satria Muda vs Pelita Jaya (Andhika Khoirul/MPI)

Namun begitu, situasi ini mengingatkan seperti partai final IBL 2024. Di mana, Satria Muda juga unggul di game pertama, namun kena comeback dari Pelita Jaya di game kedua dan ketiga.

Youbel pun tak ingin kejadian pahit itu kembali terulang. Menurutnya, saat ini para pemain Satria Muda sudah belajar dari pengalaman pahit di partai final IBL 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/36/3071923/bangganya-brandon-jawato-juara-ibl-all-indonesian-2024-bersama-pelita-jaya-gelar-ini-berarti-segalanya-FaCRW6LRwc.jpg
Bangganya Brandon Jawato Juara IBL All Indonesian 2024 Bersama Pelita Jaya: Gelar Ini Berarti Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071625/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-hajar-satria-muda-di-gim-3-pelita-jaya-juara-c7jz9gjruB.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Hajar Satria Muda di Gim 3, Pelita Jaya Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071378/sikat-satria-muda-di-game-2-final-ibl-all-indonesian-2024-ini-kunci-sukses-pelita-jaya-oR1lrKEArg.jpg
Sikat Satria Muda di Game 2 Final IBL All Indonesian 2024, Ini Kunci Sukses Pelita Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071340/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-menangi-gim-2-pelita-jaya-samakan-kedudukan-dengan-satria-muda-HUSvVFDBnq.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Menangi Gim 2, Pelita Jaya Samakan Kedudukan dengan Satria Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071317/hasil-ibl-all-indonesian-2024-dewa-united-huni-posisi-3-usai-kalahkan-prawira-bandung-TMl1w9jwxb.jpg
Hasil IBL All Indonesian 2024: Dewa United Huni Posisi 3 Usai Kalahkan Prawira Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/36/3070737/satria-muda-sikat-pelita-jaya-youbel-sondakh-tak-puas-dengan-performa-di-awal-game-1-final-ibl-all-indonesian-2024-eszSSN2s8G.jpg
Satria Muda Sikat Pelita Jaya, Youbel Sondakh Tak Puas dengan Performa di Awal Game 1 Final IBL All Indonesian 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement