Tak Mau Jadi Runner-up Lagi, Youbel Sondakh Tegaskan Satria Muda Bakal Juara IBL All Indonesian 2024

JAKARTA - Pelatih Satria Muda, Youbel Sondakh, tak mau kejadian final Indonesia Basketball League (IBL) 2024 terulang dan menjadikan timnya menjadi runner-up lagi. Karena itu, ia akan berusaha membantu Satria Muda agar dapat mengalahkan Pelita Jaya di gim kedua final IBL All Indonesian 2024.

Dengan mengunci kemenangan di gim pertama, Satria Muda memang sangat diunggulkan untuk menang di gim kedua nanti. Namun, kenangan final IBL 2024 sedikit menghantui pasukan Satria Muda.

Sekadar informasi, Satria Muda bermain sengit melawan Pelita Jaya di gim 1 final IBL All Indonesian 2024, yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024) kemarin. Tim polesan Youbel itu pada akhirnya mampu menutup pertandingan dengan skor kemenangan 80-76.

Kemenangan ini membuat Satria Muda hanya butuh mengunci satu kemenangan di game kedua final IBL All Indonesian 2024. Adapun laga selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada besok Sabtu (5/10/2024).

Namun begitu, situasi ini mengingatkan seperti partai final IBL 2024. Di mana, Satria Muda juga unggul di game pertama, namun kena comeback dari Pelita Jaya di game kedua dan ketiga.

Youbel pun tak ingin kejadian pahit itu kembali terulang. Menurutnya, saat ini para pemain Satria Muda sudah belajar dari pengalaman pahit di partai final IBL 2024.