Bangganya Brandon Jawato Juara IBL All Indonesian 2024 Bersama Pelita Jaya: Gelar Ini Berarti Segalanya!

JAKARTA – Keberhasilan Pelita Jaya Bakrie Jakarta menjuarai IBL All Indonesian 2024 sangat disyukuri oleh Brandon Jawato. Bagi Jawato, gelar IBL All Indonesian 2024 itu sangat berarti, sebab ia merasa keberhasilan tersebut menjadi hasil dari kerja keras segala pihak di Pelita Jaya.

Ya, Pelita Jaya sukses menjadi juara IBL All Indonesian 2024 setelah mengalahkan Satria Muda dalam Game 3 babak final yang berlangsung pada Minggu (6/10/2024) malam WIB. Tim asuhan Johannis Winar itu membungkam sang rival bebuyutan lewat laga dramatis yang berakhir dengan skor 75-70.

Pada quarter keempat, Pelita Jaya padahal sempat tertinggal 60-67. Namun, berkat tujuh poin dari Muhamad Arighi yang enam diantaranya tercipta lewat dua tembakan tiga angka, membuat mereka berbalik unggul 69-67.

Setelah itu, Pelita Jaya terus menjaga momentum untuk menambah keunggulan di detik-detik terakhir. Pada akhirnya, mereka mengalahkan Abraham Damar Grahita dkk dengan skor 75-70.

Jawato pun tak dapat menutupi rasa bahagianya bisa menjadi juara IBL All Indonesian 2024 bersama Pelita Jaya. Dia mengapresiasi seluruh kerja keras yang diberikan oleh seluruh pihak yang terlibat, khususnya para pemain yang menunjukkan permainan luar biasa di final.

“Ini luar Biasa, kami tetap bersama melewati kesulitan, dan kami keluar sebagai pemenang. Kami telah bekerja keras sepanjang jeda musim, dan kami terus membangun kekompakan, dan kami tahu itu tidak akan mudah, tetapi kami berhasil, melakukannya dengan level tinggi, dan kami percaya satu sama lain,” kata Jawato kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas final, dikutip Selasa (8/10/2024).