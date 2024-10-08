Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Bangganya Brandon Jawato Juara IBL All Indonesian 2024 Bersama Pelita Jaya: Gelar Ini Berarti Segalanya!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |02:00 WIB
Bangganya Brandon Jawato Juara IBL All Indonesian 2024 Bersama Pelita Jaya: Gelar Ini Berarti Segalanya!
Bintang Pelita Jaya Bakrie Jakarta, Brandon Jawato jadi bintang keberhasilan Pelita Jaya dalam menjuarai IBL All Indonesian 2024. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Keberhasilan Pelita Jaya Bakrie Jakarta menjuarai IBL All Indonesian 2024 sangat disyukuri oleh Brandon Jawato. Bagi Jawato, gelar IBL All Indonesian 2024 itu sangat berarti, sebab ia merasa keberhasilan tersebut menjadi hasil dari kerja keras segala pihak di Pelita Jaya.

Ya, Pelita Jaya sukses menjadi juara IBL All Indonesian 2024 setelah mengalahkan Satria Muda dalam Game 3 babak final yang berlangsung pada Minggu (6/10/2024) malam WIB. Tim asuhan Johannis Winar itu membungkam sang rival bebuyutan lewat laga dramatis yang berakhir dengan skor 75-70.

Pada quarter keempat, Pelita Jaya padahal sempat tertinggal 60-67. Namun, berkat tujuh poin dari Muhamad Arighi yang enam diantaranya tercipta lewat dua tembakan tiga angka, membuat mereka berbalik unggul 69-67.

Setelah itu, Pelita Jaya terus menjaga momentum untuk menambah keunggulan di detik-detik terakhir. Pada akhirnya, mereka mengalahkan Abraham Damar Grahita dkk dengan skor 75-70.

Brandon Jawato

Jawato pun tak dapat menutupi rasa bahagianya bisa menjadi juara IBL All Indonesian 2024 bersama Pelita Jaya. Dia mengapresiasi seluruh kerja keras yang diberikan oleh seluruh pihak yang terlibat, khususnya para pemain yang menunjukkan permainan luar biasa di final.

“Ini luar Biasa, kami tetap bersama melewati kesulitan, dan kami keluar sebagai pemenang. Kami telah bekerja keras sepanjang jeda musim, dan kami terus membangun kekompakan, dan kami tahu itu tidak akan mudah, tetapi kami berhasil, melakukannya dengan level tinggi, dan kami percaya satu sama lain,” kata Jawato kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas final, dikutip Selasa (8/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071625/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-hajar-satria-muda-di-gim-3-pelita-jaya-juara-c7jz9gjruB.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Hajar Satria Muda di Gim 3, Pelita Jaya Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/36/3071378/sikat-satria-muda-di-game-2-final-ibl-all-indonesian-2024-ini-kunci-sukses-pelita-jaya-oR1lrKEArg.jpg
Sikat Satria Muda di Game 2 Final IBL All Indonesian 2024, Ini Kunci Sukses Pelita Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071340/hasil-final-ibl-all-indonesian-2024-menangi-gim-2-pelita-jaya-samakan-kedudukan-dengan-satria-muda-HUSvVFDBnq.jpg
Hasil Final IBL All Indonesian 2024: Menangi Gim 2, Pelita Jaya Samakan Kedudukan dengan Satria Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/36/3071317/hasil-ibl-all-indonesian-2024-dewa-united-huni-posisi-3-usai-kalahkan-prawira-bandung-TMl1w9jwxb.jpg
Hasil IBL All Indonesian 2024: Dewa United Huni Posisi 3 Usai Kalahkan Prawira Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/36/3071093/tak-mau-jadi-runner-up-lagi-youbel-sondakh-tegaskan-satria-muda-bakal-juara-ibl-all-indonesian-2024-5wJxFA5exT.jpg
Tak Mau Jadi Runner-up Lagi, Youbel Sondakh Tegaskan Satria Muda Bakal Juara IBL All Indonesian 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/36/3070737/satria-muda-sikat-pelita-jaya-youbel-sondakh-tak-puas-dengan-performa-di-awal-game-1-final-ibl-all-indonesian-2024-eszSSN2s8G.jpg
Satria Muda Sikat Pelita Jaya, Youbel Sondakh Tak Puas dengan Performa di Awal Game 1 Final IBL All Indonesian 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement