Hasil SEA V League 2024: Diperkuat Megawati Hangestri, Timnas Voli Putri Indonesia Kalah 0-3 dari Thailand

VINH PHUC – Timnas Voli Putri Indonesia menelan kekalahan dalam pertandingan pertama dalam putaran pertama SEA V League Putri 2024. Megawati Hangestri dan kolega kalah dengan skor telak 0-3 (14-25, 20-25 dan 11-25) dari Timnas Voli Putri Thailand.

Bermain di Vinh Phuc Hall, Vinh Phuc, Vietnam, Jumat (2/8/2024) sore WIB, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan Thailand sejak awal pertandingan. Blok-blok yang mereka lakukan mudah sekali ditembus oleh lawan sehingga mereka tertinggal 3-6.

Serangan smash-smash keras nan mematikan terus dilancarkan oleh Thailand. Kondisi itu membuat Tim Merah-Putih semakin jauh tertinggal di angka 4-16.

Di sisi lain, serangan yang coba dilakukan oleh Indonesia sangat mudah diantisipasi oleh lawan. Alhasil, mereka terus tertinggal jauh hingga akhirnya kalah dengan skor 14-25 di set pertama.

Pada set kedua, Indonesia tampil lebih baik. Wilda Siti Nurfadhilah dkk mampu mengimbangi permainan lawan. Bahkan, mereka bisa terus unggul lebih dulu sampai menginjak skor 5-4.

Setelah itu, Thailand bisa bangkit dan mengembangkan permainan. Variasi serangan yang mereka lakukan sangat sulit dihentikan sehingga Indonesia balik tertinggal 7-10 dan 9-13.

Poin demi poin pun terus didapat Thailand hingga menjauh dengan keunggulan 19-13. Namun, Indonesia bisa memberikan perlawanan lagi lewat beberapa poin yang dihasilkan Megawati hingga mereka memangkas ketertinggalan menjadi 18-22 dan 20-23.