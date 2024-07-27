Daftar 14 Pemain Timnas Voli Putri Indonesia untuk SEA V League 2024: Ada Megawati Hangestri hingga Wilda Siti Nurfadhilah!

DAFTAR 14 pemain Timnas Voli Putri Indonesia untuk SEA V League 2024 sudah dirilis. Ada nama Megawati Hangestri.

Ya, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) memanggil 14 pemain putri untuk diturunkan dalam SEA V League 2024. Ajang itu akan berlangsung di Vietnam dan Thailand.

Turnamen tingkat Asia Tenggara ini akan rencananya akan berlangsung dalam dua akhir pekan di dua negara. Pertama akan digelar di Vietnam pada 2-4 Agustus 2024 dan 9-11 Agustus 2024 di Thailand.

Skuad yang berjumlah 14 nama ini menggabungkan antara pemain senior dan junior. Sederet nama senior, seperti Megawati pun masuk daftar tersebut. Adapula nama Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi dan Ratri Wulandari.

Sementara itu, dari deretan nama pemain junior, ada Junaida Santi dan Chelsa Berliana Nurtomo. Diketahui, kedua pemain ini sama-sama kelahiran 2007.

Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI, Loudry Maspaitella, menjelaskan alasan pemilihan skuad tersebut. Ia menilai dengan menggabungkan pemain senior junior bisa menjadi sarana untuk melakukan regenerasi.

"Pemain yang dipanggil merupakan perpaduan senior dan junior. Kita ingin regenerasi dilakukan. Kita beri kesempatan juga kepada pemain junior untuk tampil di SEA V League," ujar Loudry, dalam keterangan pers PBVSI, dikutip Sabtu (27/7/2024).