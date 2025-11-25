Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |07:19 WIB
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
MNC Sports Competition diharap dapat ikut memajukan industri biliar Tanah Air (Foto: Okezone/Aziz Indra)
JAKARTA - Turnamen biliar bertajuk MNC Sports Competition dihelat di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta, Senin 24 November 2025. Ajang tersebut diharapkan dapat memajukan industri biliar Tanah Air. 

1. Dampak Positif

Liliana Tanoesoedibjo, Warren, hingga Kevin Sanjaya buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025

Hal itu diungkapkan Andrew Budiman selaku Panitia Pelaksana cabang olahraga biliar MNC Sports Competition 2025. Meski hanya mempertemukan antar unit bisnis MNC Group, turnamen tersebut dapat memberikan dampak positif pada industri biliar Indonesia. 

“Untuk industri biliarnya ya, semoga semakin maju ya. Kebetulan kan ini juga diadakan di Pro Billiard Center, tempatnya POBSI,” kata Andrew kepada Okezone, Selasa (25/11/2025).

“Semoga dengan adanya MNC Sports Competition ini industri biliar semakin maju. Semoga akan banyak atlet-atlet menonjol dan berkembang di Indonesia,” sambungnya.

2. Pertandingkan 2 Nomor

Lebih lanjut, Andrew menjelaskan turnamen biliar tersebut diikuti oleh 27 tim peserta dan terdapat dua nomor yang dipertandingkan yakni 8-ball (double) dan 9-ball (single) pada Selasa (25/11/2025). Untuk laga semifinal dan final, partai tersebut akan dimainkan Rabu 26 November 2025.  

 

Halaman:
1 2
