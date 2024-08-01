Presiden Jokowi dan Menpora Dito Bahas Pemanfaatan Revitalisasi Stadion di Indonesia

MENTERI Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Pembahasan utama dalam pertemuan itu salah satunya adalah pemanfaatan revitalisasi stadion sepak bola dan venue olahraga di seluruh Indonesia.

“Fokus utama diskusi dan topiknya adalah terkait pemanfaatan revitalisasi dari stadion dan juga GOR serta venue olahraga di seluruh Indonesia,” kata Dito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta pada Kamis (1/8/2024).

Dito mengatakan, revitalisasi stadion ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2023. Dia menjelaskan, sebanyak 22 stadion berkapasitas diatas 25 ribu penonton sudah rampung ‘didandani’ oleh pemerintah pusat.

Namun, sejumlah stadion itu disebut belum dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh karena itu, Dito mengungkapkan, Presiden Jokowi menginginkan stadion yang sudah direvitalisasi dimanfaatkan dengan baik. Menurut Dito, Presiden Jokowi juga meminta pengelolaan stadion diberikan kepada klub.

“Ya jadi dari sejak di akhir 2023, awal 2023 maksud saya maaf, itu ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25 ribu, dan itu ke depan Bapak Presiden menginginkan stadion itu juga bisa dimanfaatkan oleh klub-klub penggunanya,” ujar Dito.

“Jadi biasanya stadion itu dikelola oleh pemerintah daerah. Kedepan ini akan diexercise bagaimana payung hukumnya dan juga mekanismenya stadion ini bisa dikelola oleh swasta yaitu klub yang menempati stadion tersebut,” sambungnya.