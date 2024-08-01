Olimpiade Paris 2024: Diananda Choirunisa Ungkap Kunci Sukses ke 16 Besar

ATLET panahan Indonesia, Diananda Choirunisa, melaju 16 besar nomor perorangan putri Olimpiade Paris 2024. Penampilan apiknya dikatakan Diananda Choirunisa karena dirinya bisa bermain sangat enjoy dan tidak merasakan tekanan berarti.

Anis -sapaan Dinananda- memulai perjalanannya di Olimpiade Paris 2024 di nomor perorangan putri dengan meraih kemenangan 64 besar yang digelar pada Selasa (30/7/2024) malam WIB di Invalides, Paris, Prancis. Dia mengalahkan wakil Belanda, Laura van der Winkel, dengan skor 7-1.

Setelah itu, atlet asal Jawa Timur tersebut sukses membungkam utusan Amerika Serikat, Catalina Gnoriega, di babak 32 besar. Walau cuaca di venue sangat panas dia tetap bisa bermain apik dengan meraih kemenangan di angka 6-5.

Anis pun menilai cuaca panas itu justru menguntungkannya karena membuat lawannya kewalahan. Di samping itu, dia bisa menikmati permainannya dengan sangat nyaman.

“Kalau cuaca panas, sama saja kayaknya. Tapi alhamdulillah lumayan menguntungkan karena memang negara lawan lebih dingin. Jadi waktu latihan mereka sudah kepanasan,” kata Anis dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rabu (31/7/2024).

“Tapi tadi alhamduillah berkat dukungan dari orang-orang, masyarakat Indonesia, tadi saya nembak enjoy banget. Saya tidak berpikir apa-apa, yang penting kalau bisa nembak 10 saya sudah pasti menang. Alhamdulillah tadi dapat nembak 10 dan menang,” tambah.

Bagi Anis, Paris 2024 merupakan penampilan keduanya di Olimpiade. Sebelumnya, dia juga sudah mewakili Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020.

Dukungan dari masyarakat Indonesia yang datang dan berteriak dari bangku penonton juga disebut Anis menambah semangat untuk bisa tampil memberikan yang terbaik di Olimpiade Paris 2024.