Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Olimpiade Paris 2024: Diananda Choirunisa Ungkap Kunci Sukses ke 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |01:01 WIB
Olimpiade Paris 2024: Diananda Choirunisa Ungkap Kunci Sukses ke 16 Besar
Diananda Choirunissa melaju ke 16 besar Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

ATLET panahan Indonesia, Diananda Choirunisa, melaju 16 besar nomor perorangan putri Olimpiade Paris 2024. Penampilan apiknya dikatakan Diananda Choirunisa karena dirinya bisa bermain sangat enjoy dan tidak merasakan tekanan berarti.

Anis -sapaan Dinananda- memulai perjalanannya di Olimpiade Paris 2024 di nomor perorangan putri dengan meraih kemenangan 64 besar yang digelar pada Selasa (30/7/2024) malam WIB di Invalides, Paris, Prancis. Dia mengalahkan wakil Belanda, Laura van der Winkel, dengan skor 7-1.

 

Setelah itu, atlet asal Jawa Timur tersebut sukses membungkam utusan Amerika Serikat, Catalina Gnoriega, di babak 32 besar. Walau cuaca di venue sangat panas dia tetap bisa bermain apik dengan meraih kemenangan di angka 6-5.

Anis pun menilai cuaca panas itu justru menguntungkannya karena membuat lawannya kewalahan. Di samping itu, dia bisa menikmati permainannya dengan sangat nyaman.

 BACA JUGA:

“Kalau cuaca panas, sama saja kayaknya. Tapi alhamdulillah lumayan menguntungkan karena memang negara lawan lebih dingin. Jadi waktu latihan mereka sudah kepanasan,” kata Anis dilansir dari rilis Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rabu (31/7/2024).

“Tapi tadi alhamduillah berkat dukungan dari orang-orang, masyarakat Indonesia, tadi saya nembak enjoy banget. Saya tidak berpikir apa-apa, yang penting kalau bisa nembak 10 saya sudah pasti menang. Alhamdulillah tadi dapat nembak 10 dan menang,” tambah.

 BACA JUGA:

Bagi Anis, Paris 2024 merupakan penampilan keduanya di Olimpiade. Sebelumnya, dia juga sudah mewakili Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020.

Dukungan dari masyarakat Indonesia yang datang dan berteriak dari bangku penonton juga disebut Anis menambah semangat untuk bisa tampil memberikan yang terbaik di Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182362//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-nNuQ_large.jpg
Adu Ranking Raymon Indra/Nikolaus Joaquin vs Lee Jong Min/Wang Chan Jelang Final Korea Masters 2025, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182360//marc_marquez-wi3A_large.jpg
Kevin Schwantz: Marc Marquez Bakal Lampaui Rekor Valentino Rossi di MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182358//alex_marquez-TSqz_large.jpg
Alex Marquez Belum Puas Menangi Duel Sengit Lawan Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Masih Ada Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182348//alex_marquez-2c9l_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Sengit, Alex Marquez Menang, Asapi Pedro Acosta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182322//marco_bezzecchi-WATP_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Amankan Pole Position, Alex Marquez Jatuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182309//fermin_aldeguer_dan_alex_marquez-aG5k_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Portugal 2025: Fermin Aldeguer Paling Kencang, Alex Marquez Mengekor!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement