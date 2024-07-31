Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Persaingan Semakin Ketat, Posisi Feri Satriyadi Kian Terancam

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |19:17 WIB
Persaingan Semakin Ketat, Posisi Feri Satriyadi Kian Terancam
PB POBSI memperbarui ranking nasional pada hari ini, Rabu (31/7/2024) (Foto: ist)
A
A
A

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) kembali memperbarui klasemen poin ranking nasional pada hari ini Rabu (31/7/2024). Pembaruan ranking tersebut dilakukan setelah rampungnya beberapa turnamen biliar open yang digelar baru-baru ini.

Meskipun tidak banyak perubahan signifikan di posisi 10 besar, namun persaingan semakin ketat di puncak klasemen. Feri Satriyadi asal Klub Mantra masih bertengger di posisi teratas.

Namun, posisinya kini kian terancam oleh Irwanto dari Klub Labewa, yang berada di peringkat kedua dengan selisih hanya 45 poin. Tidak hanya Irwanto yang memberikan tekanan kepada Feri.

Bahkan Jefry Zen yang kini berada di posisi kelima, turut memberi ancaman yang hanya terpaut 280 poin dari Feri. Dengan jarak poin yang semakin kecil, bukan tidak mungkin Feri akan tergeser dari posisi puncaknya pada turnamen Selanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement