Persaingan Semakin Ketat, Posisi Feri Satriyadi Kian Terancam

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) kembali memperbarui klasemen poin ranking nasional pada hari ini Rabu (31/7/2024). Pembaruan ranking tersebut dilakukan setelah rampungnya beberapa turnamen biliar open yang digelar baru-baru ini.

Meskipun tidak banyak perubahan signifikan di posisi 10 besar, namun persaingan semakin ketat di puncak klasemen. Feri Satriyadi asal Klub Mantra masih bertengger di posisi teratas.

Namun, posisinya kini kian terancam oleh Irwanto dari Klub Labewa, yang berada di peringkat kedua dengan selisih hanya 45 poin. Tidak hanya Irwanto yang memberikan tekanan kepada Feri.

Bahkan Jefry Zen yang kini berada di posisi kelima, turut memberi ancaman yang hanya terpaut 280 poin dari Feri. Dengan jarak poin yang semakin kecil, bukan tidak mungkin Feri akan tergeser dari posisi puncaknya pada turnamen Selanjutnya.