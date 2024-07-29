Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Indonesia Gagal ke Final Usai Kalah 0-3 dari Iran

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |20:58 WIB
Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Indonesia Gagal ke Final Usai Kalah 0-3 dari Iran
Tim voli putra Indonesia kalah 0-3 dari Iran di Semifinal AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024 (Foto: AVC)
A
A
A

TIMNAS voli putra Indonesia gagal menembus final AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024. Pada babak semifinal, Indonesia menyerah dari Iran dengan skor 0-3 (21-25, 14-25, 16-25) di Jawa Pos Arena, Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Pada set pertama, Indonesia terbilang mampu mengimbangi Iran yang berstatus juara bertahan. Bahkan ketika sempat tertinggal 9-13, Indonesia secara perlahan mampu menyamakan kedudukan dengan skor 16-16 imbas kesalahan sendiri yang kerap dilakukan Iran.

 

Namun, setelah itu Indonesia kembali tertinggal meski berjarak satu atau dua poin saja. Sayangnya ketika Indonesia mampu mendekatkan kedudukan pada 21-22, skuad asuhan Li Qiujiang malah hilang fokus dan akhirnya takluk dengan skor 21-25.

Memasuki set kedua, Indonesia masih belum mampu mengungguli Iran. Bahkan Indonesia langsung tertinggal 1-4 di awal set kedua ini dan semakin tertinggal ketika pertahanan mereka begitu mudah ditembus.

Ketertinggalan Indonesia pun terbilang cukup jauh mulai dari 7-13 hingga 9-21. Tanpa ampun, Muhammad Fahril dan kawan-kawan akhirnya menyerah di set kedua dari Iran dengan skor 14-25.

Pada set ketiga, performa skuad asuhan Li terlihat semakin menurun. Banyak serangan-serangan yang dilancarkan para pemain Indonesia mampu diblok oleh penggawa Iran berkali-kali. Indonesia tertinggal 5-8 di awal set ketiga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement