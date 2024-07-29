Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Indonesia Gagal ke Final Usai Kalah 0-3 dari Iran

TIMNAS voli putra Indonesia gagal menembus final AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024. Pada babak semifinal, Indonesia menyerah dari Iran dengan skor 0-3 (21-25, 14-25, 16-25) di Jawa Pos Arena, Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Pada set pertama, Indonesia terbilang mampu mengimbangi Iran yang berstatus juara bertahan. Bahkan ketika sempat tertinggal 9-13, Indonesia secara perlahan mampu menyamakan kedudukan dengan skor 16-16 imbas kesalahan sendiri yang kerap dilakukan Iran.

Namun, setelah itu Indonesia kembali tertinggal meski berjarak satu atau dua poin saja. Sayangnya ketika Indonesia mampu mendekatkan kedudukan pada 21-22, skuad asuhan Li Qiujiang malah hilang fokus dan akhirnya takluk dengan skor 21-25.

Memasuki set kedua, Indonesia masih belum mampu mengungguli Iran. Bahkan Indonesia langsung tertinggal 1-4 di awal set kedua ini dan semakin tertinggal ketika pertahanan mereka begitu mudah ditembus.

Ketertinggalan Indonesia pun terbilang cukup jauh mulai dari 7-13 hingga 9-21. Tanpa ampun, Muhammad Fahril dan kawan-kawan akhirnya menyerah di set kedua dari Iran dengan skor 14-25.

Pada set ketiga, performa skuad asuhan Li terlihat semakin menurun. Banyak serangan-serangan yang dilancarkan para pemain Indonesia mampu diblok oleh penggawa Iran berkali-kali. Indonesia tertinggal 5-8 di awal set ketiga.