SPORT LAIN

Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Tumbang Lawan Jepang, Timnas Voli Putra Indonesia Tantang Iran di Semifinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |21:30 WIB
Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Tumbang Lawan Jepang, Timnas Voli Putra Indonesia Tantang Iran di Semifinal
Timnas voli putra Indonesia U-20 tumbang dari Jepang di AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024 (Foto: AVC)
A
A
A

SURABAYA – Timnas voli putra Indonesia tumbang dari Timnas voli putra Jepang pada laga klasifikasi delapan besar AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024. Tim asuhan Li Qiujiang itu kalah dengan skor 0-3 (26-28, 22-25 dan 21-25) di Jawapos Arena, Surabaya, Minggu (28/7/2024) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Timnas voli putra Indonesia vs Timnas voli putra Jepang di AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024 (Foto: AVC)

Indonesia nampak telat panas di awal pertandingan. Mereka sulit menahan serangan Jepang sehingga tertinggal 4-8.

Namun perlahan-lahan Tim Merah-Putih bisa bertahan dan menyerang sama baiknya. Berkat beberapa poin yang disumbangkan Farchan Vachreza, mereka memangkas ketertinggalan menjadi 12-13 sebelum akhirnya menyamakan skor menjadi 16-16.

Selepas itu, Jepang kembali memimpin di angka 21-20 dan 24-21. Akan tetapi Indonesia bangkit lagi dan mengejar dalam kedudukan 24-24 dan bahkan berbalik unggul 25-24 dan 26-25. Sayangnya, tim tuan rumah malah membuat error di poin-poin kritis sehingga akhirnya kalah dengan skor 26-28 di set pertama.

Pada set kedua, Indonesia kembali lambat panas. Serangan mereka cukup tumpul dan lemah dalam bertahan sehingga tertinggal jauh di angka 3-7 dan 4-8.

Di sisi lain, Jepang bermain sangat gemilang dengan smash-smash tajam nan mematikan yang mereka lancarkan. Hasilnya, mereka menjauh dengan keunggulan 16-9.

Tak menyerah begitu saja, Skuad Garuda bisa mengembangkan permainan dan mampu mendapatkan enam poin beruntun untuk memangkas ketertinggalan menjadi 15-16. Akan tetapi, lagi-lagi mereka lengah di poin-poin krusial sehingga ketinggalan 19-21 dan kemudian kalah dengan skor 22-25 di set kedua.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
