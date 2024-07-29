Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Permalukan Seniornya yang Pilih Pindah Negara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |04:21 WIB
Kisah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Permalukan Seniornya yang Pilih Pindah Negara
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin pernah bikin malu seniornya yang pindah negara (Foto: PBSI)




KISAH Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin permalukan seniornya yang pilih pindah negara, menarik untuk diulas. Keduanya seakan hendak memberi pelajaran!

Momen itu terjadi pada Hylo Open 2022 di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman. Pada babak 32 besar, Leo/Daniel bersua dengan Ade Resky Dwicahyo/Azmy Qowimuramadhoni.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Membaca namanya, mudah menganggap Ade/Azmy berasal dari Indonesia. Keduanya memang memiliki darah asli Indonesia, tetapi kini berpindah negara dengan membela Azerbaijan.

Ya, bisa dibilang Ade/Azmy merupakan senior dari Leo/Daniel sebelum hijrah ke negara kaya minyak tersebut. Dalam pertemuan yang cukup canggung, The Babies berhasil memenangkan pertandingan dua gim langsung 21-13 dan 21-16.

Pada laga itu pula, Leo/Daniel memberi pelajaran berharga kepada Ade/Azmy. Ganda putra Indonesia tetap bermain fokus dan memberikan yang terbaik di lapangan.

Sikap Leo/Daniel itu berbanding terbalik dengan Ade/Azmy. Sang senior justru sering tersenyum bahkan tertawa ketika kehilangan poin atau melakukan kesalahan fatal.

