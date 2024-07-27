Kisah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang Disorot BWF Gara-Gara Selebrasi Dingin Usai Bungkam Juara Dunia

KISAH Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang disorot BWF gara-gara selebrasi dingin usai bungkam juara dunia menarik diulas. Momen itu tersaji di All England 2023.

Ya, penampilan apik berhasil ditunjukkan ganda putra Indonesia, Leo/Daniel, di pentas All England 2023. Mereka bisa melesat hingga babak perempatfinal. Sayangnya, asa lolos ke semifinal harus sirna usai kalah dari andalan China, Liang Wei Keng/Wang Chang, dengan skor 21-13, 19-21, dan 18-21.

Meski tersisih di perempatfinal, perjalanan Leo/Daniel di All England 2024 tetap jadi sorotan. Utamanya di babak 32 besar kala pasangan berjuluk The Babbies itu dihadapkan dengan pasangan yang pernah meraih status juara dunia dari Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Duel sengit tersaji kala itu, Leo/Daniel sukses meraih kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18. Tetapi, pada gim kedua, mereka kalah dari Aaron/Soh dengan skor 14-21.

Laga akhirnya harus berlanjut ke gim ketiga yang jadi penentuan. Di gim ini, Leo/Daniel sukses meraih kemenangan dengan skor 21-13 hingga berhasil lolos ke babak 16 besar.

Menariknya, Leo/Daniel melakukan selebrasi dingin usai meraih kemenangan itu. Kedua pebulu tangkis muda itu tampak tidak ekspresif dalam berselebrasi.

Leo terlihat hanya mengepalkan tangan dan berteriak sekali saja. Sementara itu, Daniel Marthin hanya terlihat berjalan. Kemudian, keduanya saling tos dan bertepuk tangan.

Selebrasi dingin Leo/Daniel pun menjadi sorotan BWF. Momen ini kemudian dibagikan ke akun Twitter resmi BWF.

"Tenang, kalem, sebagai bintang baru Carnando/Marthin. Mengalahkan juara dunia Chia/Soh," tulis Twitter resmi @bwfmedia.