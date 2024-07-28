Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Edisi Terbaik Kontingen Indonesia di Olimpiade, Nomor 1 Peringkat 24 Dunia!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |00:08 WIB
5 Edisi Terbaik Kontingen Indonesia di Olimpiade, Nomor 1 Peringkat 24 Dunia!
Berikut lima edisi terbaik kontingen Indonesia di Olimpiade (Foto: Reuters)
LIMA edisi terbaik kontingen Indonesia di Olimpiade menarik untuk dibahas. Salah satunya saat wakil Merah-Putih berhasil menduduki peringkat 24 dunia.

Momen tersebut terjadi di ajang Olimpiade 1992 Barcelona. Kala itu, Indonesia berhasil merebut dua medali emas dari cabor bulu tangkis. Berikut lima edisi terbaik kontingen Indonesia di Olimpiade

5. Olimpiade 1996 Atalanta


Kontingen Indonesia berada di peringkat 41 pada Olimpiade 1996 Atalanta. Wakil Merah Putih kala itu berhasil mengumpulkan total empat medali dengan rincian 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu.

Menariknya, semua medali datang dari cabor bulutangkis. Indoneisa meraih satu medali emas lewat pasangan ganda putra Rexy Mainaky/Ricky Subagja. Sementara satu medali perak atas nama Mia Audina di sektor tunggal putri. Sedangkan dua medali perunggu masing-masing diraih Susi Susanti (tunggal putri) dan Antonius Ariantho/Denny Kantono (ganda putra).

4. Olimpiade 2008 Beijing


Berikutnya salah satu pencapaian terbaik kontingen Indonesia di Olimpiade terjadi pada edisi 2008 di Beijing. Saat itu Indonesia mengakhiri perjalanan di peringkat 40 dunia.

Tim Merah Putih total mengoleksi enam medali. Satu medali emas datang dari cabor bulutangkis lewat pasangan ganda putra, Markis Kido/Hendra Setiawan.

Halaman:
1 2
