Kemeriahan Pit Walk ARRC 2024 Mandalika, Ada Atraksi Barongsai

LOMBOK – Sesi pit walk di Asia Road Race Championship (AARC) di Sirkuit Mandalika, Lombok, berlangsung meriah pada Minggu (28/7/2024). Terlebih lagi, atraksi barongsai turut meramaikan sesi yang dinantikan para penonton.

Di sesi pit walk ini, para penonton bisa bertemu langsung dengan para pembalap yang duduk di depan paddock masing-masing. Para pembalap juga menyiapkan berbagai cenderamata yang dibagikan ke penonton, seperti stiker, topi, gantungan kunci, hingga kaus.

(Suasana pit walk AARC Mandalika 2024. Foto: Quranul Hidayat/Okezone)

Bahkan, beberapa tim menyiapkan kuis sederhana untuk menarik banyak pengunjung. Salah satu tim yang berhasil menarik banyak perhatian adalah Yamaha Racing Indonesia (YRI). Mereka menyiapkan undian untuk mendapatkan cenderamata berupa stiker, gantungan kunci, dan kipas.

Para pembalap dari YRI pun tampak sibuk melayani para penonton yang terus berdatangan untuk mengambil undian. Mereka adalah M Faeozi, Wahyu Nugroho, Candra Hendrawan, dan Arai Agaska.

Sementara itu, di bagian tengah area pit walk, terdapat atraksi barongsai yang menarik perhatian. Penonton dan official tim dari berbagai negara di Asia pun takjub melihat atraksi tersebut. Beberapa dari mereka bahkan mencoba memainkan alat musik yang mengiringi aksi barongsai.

Sebagai informasi, ARRC 2024 Mandalika memasuki balapan kedua pada hari ini. Ada 4 kelas balapan di event ini, yakni UB150, AP250, SS600, dan ASB1000. Para pembalap Indonesia pun memasang target juara pada seri di Sirkuit Mandalika.