Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kemeriahan Pit Walk ARRC 2024 Mandalika, Ada Atraksi Barongsai

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |13:48 WIB
Kemeriahan Pit Walk ARRC 2024 Mandalika, Ada Atraksi Barongsai
Suasana pit walk AARC Mandalika 2024. (Foto: Qur'anul Hidayat/Okezone)
A
A
A

LOMBOK – Sesi pit walk di Asia Road Race Championship (AARC) di Sirkuit Mandalika, Lombok, berlangsung meriah pada Minggu (28/7/2024). Terlebih lagi, atraksi barongsai turut meramaikan sesi yang dinantikan para penonton.

Di sesi pit walk ini, para penonton bisa bertemu langsung dengan para pembalap yang duduk di depan paddock masing-masing. Para pembalap juga menyiapkan berbagai cenderamata yang dibagikan ke penonton, seperti stiker, topi, gantungan kunci, hingga kaus.

Pit walk AARC Mandalika 2024. Foto: Quranul Hidayat/Okezone

(Suasana pit walk AARC Mandalika 2024. Foto: Quranul Hidayat/Okezone)

Bahkan, beberapa tim menyiapkan kuis sederhana untuk menarik banyak pengunjung. Salah satu tim yang berhasil menarik banyak perhatian adalah Yamaha Racing Indonesia (YRI). Mereka menyiapkan undian untuk mendapatkan cenderamata berupa stiker, gantungan kunci, dan kipas.

Para pembalap dari YRI pun tampak sibuk melayani para penonton yang terus berdatangan untuk mengambil undian. Mereka adalah M Faeozi, Wahyu Nugroho, Candra Hendrawan, dan Arai Agaska.

Sementara itu, di bagian tengah area pit walk, terdapat atraksi barongsai yang menarik perhatian. Penonton dan official tim dari berbagai negara di Asia pun takjub melihat atraksi tersebut. Beberapa dari mereka bahkan mencoba memainkan alat musik yang mengiringi aksi barongsai.

Sebagai informasi, ARRC 2024 Mandalika memasuki balapan kedua pada hari ini. Ada 4 kelas balapan di event ini, yakni UB150, AP250, SS600, dan ASB1000. Para pembalap Indonesia pun memasang target juara pada seri di Sirkuit Mandalika.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3181024/gstm_menuntut_membatalkan_hasil_munaslub_psti_dibatalkan_okezone-cQJG_large.jpg
Kantor Kemenpora Didemo Siang Ini, Tuntut Batalkan Hasil Munaslub PB PSTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement