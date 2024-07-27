Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

ARRC Mandalika 2024: Pembalap Yamaha Racing Indonesia Raih Hasil Positif di Race Pertama

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |17:50 WIB
ARRC Mandalika 2024: Pembalap Yamaha Racing Indonesia Raih Hasil Positif di Race Pertama
Pembalap Yamaha Racing Indonesia, M Faerozi di ARRC Mandalika 2024 (Foto: Qur'anul Hidayat)
A
A
A

PEMBALAP Yamaha Racing Indonesia (YRI) yang turun di kelas AP250, M Faerozi berhasil naik podium kedua di Race 1 seri ke-4 Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024 di sirkuit internasional Mandalika Lombok, NTB, Sabtu (27/7/2024). Sementara pembalap YRI lainnya, Arai Agaska finish di posisi keempat dan Candra Hermawan di posisi kelima.

Para pembalap tersebut akan kembali adu gas di Race 2 yang digelar besok Minggu (28/7/2024). Tim YRI pun optimis akan meraih podium pada balapan besok.

 

Saat ditemui usai balapan, Faerozi yang masih dalam proses penyembuhan cedera kaki kiri mengaku optimis dan bersemangat kembali meraih hasil positif pada balapan kedua di Sirkuit Mandalika.

"Ada evaluasi dari segi motor juga, untuk bisa memantain, karena race besok itu pasti seperti yang tadi, yang pasti maksimal dan tetap semangat untuk memberikan hasil terbaik," ucap Faerozi, Sabtu.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Manager Motorsport Department PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Wahyu Rusmayadi juga mengaku optimis tiga pembalapnya bisa naik podium pada Race 2 besok.

"Optimis, semoga Indonesia Raya berkumandang lagi bersama Yamaha Racing Indonesia," ucapnya di Sirkuit Mandalika.

Halaman:
1 2
