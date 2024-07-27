Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Aileex 9 Ball Open Tournament 2024: Andri Januarta Sabet Gelar Juara!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:21 WIB
Hasil Final Aileex 9 Ball Open Tournament 2024: Andri Januarta Sabet Gelar Juara!
Andri Januarta keluar sebagai juara di ajang Aileex 9 Ball Tournament Open 2024 (Foto: Andika Rachmansyah)
A
A
A

PEBILIAR dari klub Jflowers, Andri Januarta, keluar menjadi juara Aileex 9 Open Ball Tournament 2024. Andri mengunci gelar juara usai kalahkan Dayer dari klub Kohboy dengan skor akhir 9-4.

Beraksi di Harsa Billiards Arena, Serua, Tangerang Selatan, Andri melakukan break dengan sangat baik. Bola demi bola berhasil dia ceploskan dengan baik ke dalam lubang sehingga membuatnya unggul 1-0 atas Dayer.

 

Sementara di gim kedua, Dayer tidak berdiam diri begitu saja. Kali ini, dia mampu meredam permainan Andri sehingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Namun begitu, Andri kembali memulai gim ketiganya dengan sangat baik. Pemain asal Kepulauan Riau itu sukses membuat Dayer tak berkutik dan kembali memimpin menjadi 2-1.

 BACA JUGA:

Masuk ke gim keempat, pertarungan sengit kembali tersaji di laga pamungkas ini. Pasalnya, Dayer mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pada gim kelima, Andri melakukan break dengan sangat baik dan dengan cepat dia menyelesaikannya sehingga unggul kembali 3-2.

Tapi Deyer lagi-lagi mampu memberikan tekanan. Pemain asal Jakarta ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 setelah merebut kemenangan di gim keenam. Pertarungan ketat kembali menyelimuti gim ketujuh

Halaman:
1 2
