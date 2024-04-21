Finis Podium di ARRC China, Pembalap Indonesia Ini Sukses Kibarkan Merah Putih

PEMBALAP asal Indonesia, Herjun Atna Firdaus berhasil finis di podium ketiga kala beraksi di Asia Road Racing Championship (ARRC) seri ke-2 race pertama kelas Asia Production (AP)250, Sabtu 21 April 2024. Berkat penampilan apiknya dalam mengendarai CBR250RR di Zhuhai International Circuit, Zhuhai tersebut, bendera Merah Putih pun berkibar di China.

Sebagai informasi, Herjun merupakan pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM). Hasil balapan ARRC di Zhuhai ini menguatkan posisi rider 20 tahun asal Pati, Jawa tengah itu di puncak klasemen sementara pembalap dengan bekal 57 poin.

Di sisi lain, M. Kiandra Ramadhipa yang merupakan rekan setim Herjun hanya mampu finish keenam. Berkat penampilannya itu, Kiandra mendapatkan tambahan poin untuk bertengger di posisi ke-7 dengan 31 poin.

Beralih ke kelas SuperSports (SS)600, pembalap Indonesia lainnya, Mohammad Adenanta Putra dan Rheza Danica Ahrens masing-masing finis di posisi keempat dan keenam. Adenanta saat ini berada di peringkat ke-2 klasemen dengan 49 poin. Rheza masih tertahan di urutan ke-6 dengan 29 poin.

Keempat pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) sebenarnya masih berkesempatan menguatkan posisi dan menambah poin. Namun race kedua yang rencananya akan diselenggarakan hari Minggu (21/4), dibatalkan penyelenggara karena kondisi cuaca yang kurang baik.

Pada race pertama kelas AP250, Sabtu, Herjun dan Kiandra masing-masing start dari posisi keempat dan kelima. Pada pertengahan balapan, Herjun sudah berada di posisi terdepan. Hingga tikungan terakhir sebelum finish, dia masih bertahan. Pertarungan ketat dengan satu pebalap lain membuat keduanya melebar ke luar lintasan.

Meski akhirnya bisa finish di posisi kedua, Herjun terkena penalti karena melewati batas lintasan dan akhirnya dinyatakan finish di urutan ketiga. Dengan pencapaian ini, Herjun berhasil mencatat rekor selalu naik podium dari tiga balapan yang sudah digelar tahun ini. Sementara itu, Kiandra masih konsisten meraih poin dengan finis di posisi keenam.

”Alhamdulillah saya kembali mampu meraih podium di race 1. Di awal lap, saya sempat tercecer di posisi 4. Namun, perlahan saya mulai menemukan ritme hingga bisa memimpin balapan dan finis dengan raihan podium 3 besar. Terima kasih dukungannya,” ucap Herjun.