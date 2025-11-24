Lando Norris Didiskualifikasi, Kans Max Verstappen Juara Dunia F1 2025 Kembali Terbuka!

Peluang Max Verstappen juara dunia terbuka usai Lando Norris dan Oscar Piastri didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025 (Foto: F1)

LAS VEGAS – Peluang Max Verstappen juara dunia terbuka usai Lando Norris dan Oscar Piastri didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025! Jagoan Red Bull Racing itu sangat diuntungkan dari kemalangan yang menimpa duo McLaren F1 Team.

1. Terbuka Lebar

Pekan balapan F1 GP Las Vegas 2025 diwarnai drama. Mobil milik Norris dan Piastri dianggap melanggar aturan batas ketinggian minimal skid block setelah dilakukan pengecekan.

Alhasil, kedua pembalap didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025 yang digelar di Sirkuit Las Vegas Strip, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Minggu 23 November siang WIB. Hal ini membuat perburuan gelar juara kian seru!

Delapan belas poin yang seharusnya dikoleksi Norris dicabut! Perolehan pembalap asal Inggris itu tertahan di angka 390 kendati masih berkuasa di puncak klasemen F1 2025.

Namun, gara-gara itu, peluang Verstappen menyabet lima gelar juara dunia secara beruntun jadi terbuka. Pembalap asal Belanda tersebut menghuni posisi tiga dan hanya berjarak 24 angka dari Norris.