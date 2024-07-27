Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Ini Kena Sanksi Dilarang Bermain Selamanya oleh BWF, Nomor 1 Buntut Pengaturan Skor

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |04:11 WIB
3 Pebulu Tangkis Ini Kena Sanksi Dilarang Bermain Selamanya oleh BWF, Nomor 1 Buntut Pengaturan Skor
Ilustrasi pertandingan bulu tangkis. (Foto: Reuters)
A
A
A

3 pebulu tangkis ini kena sanksi dilarang bermain selamanya oleh BWF. Salah satunya diganjar hukuman karena buntut pengaturan skor.

Sejumlah pebulu tangkis memang kerap diganjar hukuman dari BWF karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hukuman yang diberikan pun beragam, bahkan ada yang sampai dilarang bermain selamanya.

Siapa saja yang mengalami hal itu? Berikut 3 pebulu tangkis ini kena sanksi dilarang bermain selamanya oleh BWF.

3. Androw Yunano

Ilustrasi bulu tangkis

Salah satu pebulu tangkis ini kena sanksi dilarang bermain selamanya oleh BWF adalah Androw Yunano. Dia kedapatan memanipulasi pertandingan. Tak hanya sekali, dia bahkan memanipulasi 4 pertandingan sekaligus.

Androw pun mendapat keuntungan atas aktivitas manipulasi tersebut. Dia disinyalir tidak kooperatif ketika diselidiki oleh BWF. Dia juga tidak melaporkan hal yang dilakukan oleh Hendra Tandjaya terkait manipulasi pertandingan.

2. Ivandi Danang

Ilustrasi bulu tangkis

Kemudian, ada Ivandi Danang. Dia kena sanksi dilarang bermain selamanya oleh BWF usai dituding memfasilitasi manipulasi dua pertandingan.

Ivandi didakwa karena membiayai manipulas pertandingan yang dilakukan Hendra. Bukan hanya itu saja kesalahan yang dilakukan Ivandi dalam meniti karier di dunia bulu tangkis, dia juga melakukan taruhan untuk laga bulu tangkis dalam kurun waktu tertentu.

Halaman:
1 2
