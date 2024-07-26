Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang Disorot BWF Gara-Gara Cium Tangan Pelatih Usai Bungkam Ganda Jepang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |07:59 WIB
Kisah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang Disorot BWF Gara-Gara Cium Tangan Pelatih Usai Bungkam Ganda Jepang
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

KISAH Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang disorot BWF gara-gara cium tangan pelatih usai bungkam ganda Jepang menarik untuk diketahui. Pasalnya Federasi Bulu Tangkis Dunia tersebut tampak kagum dengan sikap yang dimiliki pasangan ganda putra Indonesia tersebut.

Tak dapat dipungkiri, Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang ramah. Terutama ketika berhadapan dengan sosok yang lebih tua atau senior, maka mereka sebagai junior ada rasa menghormati.

Sikap hormat itu pun terlihat di diri pasangan Leo/Daniel dan disoroti pihak BWF. Momen itu terjadi pada ajang Indonesia Open 2023.

Dalam babak 32 besar, Leo/Daniel berjumpa pasangan Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei. Beraksi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023 malam, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil mengalahkan pasangan asal Jepang tersebut.

Mendapatkan perlawanan yang ketat hingga melalui drama rubber game, Leo/Daniel akhirnya menang dengan skor 23-21, 8-21, dan 21-12. Usai laga tersebutlah aksi santun Leo/Daniel pun menjadi sorotan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180841/maria_febe_kusumastuti-7xcB_large.jpg
Kisah Spiritual Maria Febe: Mantan Bintang Bulu Tangkis Indonesia yang Tertarik Mualaf sejak Dengar Azan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180736/verrell_yustin_mulia_bercerita_soal_pindah_sektor_dari_ganda_campuran_ke_ganda_putra-VYvL_large.jpeg
Cerita Verrell Yustin soal Pindah ke Ganda Putra hingga Berguru dengan Fajar Alfian Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180696/christian_adinata_pernah_mendapat_undangan_untuk_berguru_ke_padepokan_dubai_oleh_viktor_axelsen-c80f_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Christian Adinata, Diundang Viktor Axelsen Berguru ke Padepokan Dubai Usai Dicoret dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/40/3180654/eng_hian-BFqv_large.jpg
Tak Ingin Krisis Generasi Emas, PBSI Mulai Prioritaskan Pemain Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535/marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180461/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-3olG_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, PBSI Resmi Patenkan Duet Fajar Alfian/ Shohibul Fikri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement