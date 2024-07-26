Kisah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang Disorot BWF Gara-Gara Cium Tangan Pelatih Usai Bungkam Ganda Jepang

KISAH Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang disorot BWF gara-gara cium tangan pelatih usai bungkam ganda Jepang menarik untuk diketahui. Pasalnya Federasi Bulu Tangkis Dunia tersebut tampak kagum dengan sikap yang dimiliki pasangan ganda putra Indonesia tersebut.

Tak dapat dipungkiri, Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang ramah. Terutama ketika berhadapan dengan sosok yang lebih tua atau senior, maka mereka sebagai junior ada rasa menghormati.

Sikap hormat itu pun terlihat di diri pasangan Leo/Daniel dan disoroti pihak BWF. Momen itu terjadi pada ajang Indonesia Open 2023.

Dalam babak 32 besar, Leo/Daniel berjumpa pasangan Jepang, Ayato Endo/Yuta Takei. Beraksi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023 malam, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil mengalahkan pasangan asal Jepang tersebut.

Mendapatkan perlawanan yang ketat hingga melalui drama rubber game, Leo/Daniel akhirnya menang dengan skor 23-21, 8-21, dan 21-12. Usai laga tersebutlah aksi santun Leo/Daniel pun menjadi sorotan.