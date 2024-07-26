Tandem Baru Ganda Putra Siap Tantang Lawan-Lawan Kuat Jelang Asian Tour 2024, Saksikan Pertandingannya Mulai 21 Agustus 2024, Eksklusif hanya di iNews

Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin akan memulai petualangan baru dengan partner masing-masing (Foto: PBSI)

JELANG turnamen Asian Tour 2024, atmosfer kompetisi semakin memanas dengan persiapan intensif dari para elit badminton terbaik dunia. Turnamen ini menjadi ajang prestisius yang dinanti-nantikan, terutama bagi pecinta bulutangkis di seluruh dunia.

Di Asian Tour 2024, terdapat perubahan signifikan pada pasangan ganda putra Indonesia. Dimana, Shohibul Fikri, yang sebelumnya berpasangan dengan Bagas Maulana, kini akan bermain bersama Daniel Marthin.

Sementara itu, Bagas Maulana juga akan menjadi bagian dari pasangan baru dengan rekannya yang tak kalah berbakat, Leo Rolly Carnando. Kombinasi baru tersebut diharapkan dapat menghadirkan variasi permainan yang sulit ditebak, memanfaatkan kekuatan masing-masing pemain.

Bagas Maulana dan Leo Rolly Carnando merupakan nama-nama yang sudah tidak asing lagi di dunia bulu tangkis. Keduanya memiliki rekam jejak yang mengagumkan dengan berbagai prestasi di level junior dan senior.

Bagas Maulana, dengan permainan cepat dan smes kerasnya, berpadu dengan Leo Rolly Carnando yang dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan di lapangan. Sementara dalam beberapa turnamen sebelumnya, Shohibul Fikri dan Daniel Marthin telah menunjukkan chemistry yang baik di lapangan.

Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando diharapkan bisa mengatasi tekanan dan tantangan yang ada di turnamen tingkat Asia ini. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, keduanya siap memberikan performa terbaik untuk Indonesia.