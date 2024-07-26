Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tandem Baru Ganda Putra Siap Tantang Lawan-Lawan Kuat Jelang Asian Tour 2024, Saksikan Pertandingannya Mulai 21 Agustus 2024, Eksklusif hanya di iNews

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |22:01 WIB
Tandem Baru Ganda Putra Siap Tantang Lawan-Lawan Kuat Jelang Asian Tour 2024, Saksikan Pertandingannya Mulai 21 Agustus 2024, Eksklusif hanya di iNews
Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin akan memulai petualangan baru dengan partner masing-masing (Foto: PBSI)
A
A
A

JELANG turnamen Asian Tour 2024, atmosfer kompetisi semakin memanas dengan persiapan intensif dari para elit badminton terbaik dunia. Turnamen ini menjadi ajang prestisius yang dinanti-nantikan, terutama bagi pecinta bulutangkis di seluruh dunia.

Di Asian Tour 2024, terdapat perubahan signifikan pada pasangan ganda putra Indonesia. Dimana, Shohibul Fikri, yang sebelumnya berpasangan dengan Bagas Maulana, kini akan bermain bersama Daniel Marthin.

Sementara itu, Bagas Maulana juga akan menjadi bagian dari pasangan baru dengan rekannya yang tak kalah berbakat, Leo Rolly Carnando. Kombinasi baru tersebut diharapkan dapat menghadirkan variasi permainan yang sulit ditebak, memanfaatkan kekuatan masing-masing pemain.

Bagas Maulana dan Leo Rolly Carnando merupakan nama-nama yang sudah tidak asing lagi di dunia bulu tangkis. Keduanya memiliki rekam jejak yang mengagumkan dengan berbagai prestasi di level junior dan senior.

Bagas Maulana, dengan permainan cepat dan smes kerasnya, berpadu dengan Leo Rolly Carnando yang dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan di lapangan. Sementara dalam beberapa turnamen sebelumnya, Shohibul Fikri dan Daniel Marthin telah menunjukkan chemistry yang baik di lapangan.

Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando diharapkan bisa mengatasi tekanan dan tantangan yang ada di turnamen tingkat Asia ini. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, keduanya siap memberikan performa terbaik untuk Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement