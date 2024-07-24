Hasil Aileex 9 Ball Open Tournament 2024: Bobby Tiger Kalahkan Hendi Bogor

TANGERANG SELATAN – Pertandingan hari kedua babak kualifikasi Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 berlangsung pada hari ini, Rabu (24/7/2024). Salah satu laga babak 128 besar yang tersaji dan disiarkan langsung di RCTI+ dan Vision+ mempertemukan Bobby dari klub Tiger dan Hendi dari Bogor.

Dalam pertandingan yang digelar di Harsa Billiards Arena, Serua, Tangerang Selatan itu, kedua pemain bertarung sangat ketat sepanjang laga. Akan tetapi, Bobby mampu bermain lebih baik sehingga sukses mengalahkan Hendi dari Bogor dengan skor 6-4.

Bobby langsung tampil ganas di awal pertandingan. Dia sama sekali tak melakukan kesalahan.

Bahkan, Bobby dengan cepat merebut poin pertama. Setelah itu, dia kembali membuat Hendi tak berkutik di gim kedua yang membuatnya menjauh dengan keunggulan 2-0.

Akan tetapi, Hendi berhasil bangkit setelahnya. Dia bermain lebih sabar dan mencoba memposisikan bola dalam situasi yang sulit.