Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Indonesia Rebut Kemenangan Perdana, Usai Gilas Hong Kong 3-0!

HASIL AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Voli Putra Indonesia sukses meraih kemenangan perdana di ajang ini usai mengalahkan Hong Kong.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs Hong Kong di laga perdana Grup A AVC Asian Men's U-20 Volleyball Championship 2024 digelar di DBL Arena, Surabaya, Selasa (23/7/2024) malam WIB. Indonesia menang telak atas Hong Kong 3-0 (25-10, 25-21, 25-14).

Indonesia memulai laga dengan baik. Pada set pertama, skuad asuhan Li Qiujiang itu berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Tak terbendung, tim tuan rumah memenangi set pertama dengan telak 25-10.

Memasuki set kedua, Indonesia sejatinya masih mampu mengungguli Hong Kong. Akan tetapi, Hong Kong mampu memberi perlawanan kepada Indonesia dan mulai mengimbangi tuan rumah sejak kedudukan 6-6.

Bahkan Indonesia semakin tertinggal ketika Hong Kong berhasil memanfaatkan kelemahan Mohammad Fahril dkk. Namun, Indonesia berhasil bangkit setelah selalu tertinggal dan mampu menyamakan kedudukan 16-16.