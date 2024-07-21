Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jakarta BIN Juara Proliga Putri 2024, Bukti Kepala BIN Majukan Olahraga Voli di Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |05:55 WIB
Jakarta BIN Juara Proliga Putri 2024, Bukti Kepala BIN Majukan Olahraga Voli di Indonesia!
Jakarta BIN juara Proliga Putri 2024. (Foto: BIN)
A
A
A

JAKARTA BIN keluar sebagai juara Proliga Putri 2024. Kepastian itu didapat setelah Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang dramatis 3-2 ats Jakarta Electric PLN dalam laga final yang dilangsungkan di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Jakarta BIN sempat unggul 2-0 lebih dulu lewat skor 25-21 dan 25-20. Namun, Jakarta Electric PLN sanggup menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat skor 25-22 dan 25-20. Sampai akhirnya, gelar juara dipastikan Jakarta BIN di set kelima setelah menang 17-15.

Jakarta BIN juara Proliga 2024. (Foto:BIN)

(Jakarta BIN juara Proliga 2024. (Foto:BIN)

Kemenangan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Jakarta BIN, yang berhasil menunjukan konsistensi dan ketangguhan sepanjang musim kompetisi Proliga 2024. Dalam perjalanan menuju gelar juara, Jakarta BIN telah menghadapi berbagai tim tangguh dan berhasil mengatasi semua rintangan dengan performa impresif.

Manajer Tim Bola Voli Putri Jakarta BIN, Bapak Supandi, menyatakan kemenangan ini merupakan kemenangan BIN di bidang olahraga yang dipersembahkan oleh tim voli Putri Jakarta BIN untuk Bapak Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Budi Gunawan yang terus menujukan komitmennya memajukan olahraga nasional. Rasa bangga juga disampaikan terhadap para pemain yang telah berjuang keras untuk meraih gelar juara ini.

"Juara Proliga 2024 yang diraih Tim Voli Putri Jakarta BIN merupakan bukti nyata tangan dingin dan komitmen Bapak Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Budi Gunawan dalam memajukan olahraga. Hasil ini dipersembahkan untuk beliau sebagai wujud terimakasih dalam membina dan memfasilitasi kemajuan olahraga dengan sangat luar biasa.," ujar Suhandi.

Hasil yang dicapai Tim Voli Putri Jakarta BIN ini juga diharapkan dapat menginspirasi para generasi muda untuk semakin mengembangkan kemampuannya, khususnya di bidang olahraga. Support dari BIN sangat menentukan kemajuan dan prestasi yang didapatkan oleh para generasi muda berprestasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038255/proliga-2024-jakarta-lavani-gagal-hattrick-gelar-fahry-septian-minta-maaf-ke-sby-95LbPeSee6.jpg
Proliga 2024: Jakarta Lavani Gagal Hattrick Gelar, Fahry Septian Minta Maaf ke SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038194/puji-kehebatan-bintang-bhayangkara-presisi-nomoury-keita-di-final-proliga-2024-sby-kagak-ada-matinye-FH9rbrmp3v.jpg
Puji Kehebatan Bintang Bhayangkara Presisi Nomoury Keita di Final Proliga 2024, SBY: Kagak Ada Matinye!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037548/nomoury-keita-ungkap-kunci-kemenangan-jakarta-bhayangkara-presisi-atas-jakarta-lavaani-di-grand-final-proliga-2024-J4O9FZNVzO.jpg
Nomoury Keita Ungkap Kunci Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi atas Jakarta LavAani di Grand Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037537/proliga-2024-noumory-keita-sabet-2-titel-jakarta-bhayangkara-presisi-borong-gelar-individual-Z3jslLEG5j.jpg
Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037374/wilda-siti-nurfadhilah-tak-suka-disebut-jimat-keberuntungan-di-final-proliga-2024-eXcmdKELf6.jpg
Wilda Siti Nurfadhilah Tak Suka Disebut Jimat Keberuntungan di Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037372/ketua-umum-pbvsi-ingin-grand-final-proliga-digelar-rutin-di-indonesia-arena-b3l2CF0zYk.jpg
Ketua Umum PBVSI Ingin Grand Final Proliga Digelar Rutin di Indonesia Arena
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement