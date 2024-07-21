Jakarta BIN Juara Proliga Putri 2024, Bukti Kepala BIN Majukan Olahraga Voli di Indonesia!

JAKARTA BIN keluar sebagai juara Proliga Putri 2024. Kepastian itu didapat setelah Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang dramatis 3-2 ats Jakarta Electric PLN dalam laga final yang dilangsungkan di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Jakarta BIN sempat unggul 2-0 lebih dulu lewat skor 25-21 dan 25-20. Namun, Jakarta Electric PLN sanggup menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat skor 25-22 dan 25-20. Sampai akhirnya, gelar juara dipastikan Jakarta BIN di set kelima setelah menang 17-15.

(Jakarta BIN juara Proliga 2024. (Foto:BIN)

Kemenangan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Jakarta BIN, yang berhasil menunjukan konsistensi dan ketangguhan sepanjang musim kompetisi Proliga 2024. Dalam perjalanan menuju gelar juara, Jakarta BIN telah menghadapi berbagai tim tangguh dan berhasil mengatasi semua rintangan dengan performa impresif.

Manajer Tim Bola Voli Putri Jakarta BIN, Bapak Supandi, menyatakan kemenangan ini merupakan kemenangan BIN di bidang olahraga yang dipersembahkan oleh tim voli Putri Jakarta BIN untuk Bapak Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Budi Gunawan yang terus menujukan komitmennya memajukan olahraga nasional. Rasa bangga juga disampaikan terhadap para pemain yang telah berjuang keras untuk meraih gelar juara ini.

"Juara Proliga 2024 yang diraih Tim Voli Putri Jakarta BIN merupakan bukti nyata tangan dingin dan komitmen Bapak Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Budi Gunawan dalam memajukan olahraga. Hasil ini dipersembahkan untuk beliau sebagai wujud terimakasih dalam membina dan memfasilitasi kemajuan olahraga dengan sangat luar biasa.," ujar Suhandi.

Hasil yang dicapai Tim Voli Putri Jakarta BIN ini juga diharapkan dapat menginspirasi para generasi muda untuk semakin mengembangkan kemampuannya, khususnya di bidang olahraga. Support dari BIN sangat menentukan kemajuan dan prestasi yang didapatkan oleh para generasi muda berprestasi.